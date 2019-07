El magnetisme de La Casa Azul arrodoneix el Canet Rock fins a veure sortir el sol

La Casa Azul, la banda de Guille Milkyway, es va estrenar al Canet Rock complint totes les expectatives. El magnetisme del seu pop electritzant va posar de cap per avall el Pla d'en Sala al tomb de la mitja nit de dissabte. Canet Rock va ballar al ritme de la música fusió dels 80 que embolcalla 'La gran esfera', el nou treball de la banda.

Milkyway, però, es va acomiadar del públic amb el seu èxit per excel·lència 'La revolución sexual', del seu àlbum homònim de fa ja més d'una dècada. Al costat de La Casa Azul, els ritmes més festius i animats de Catarres van arrodonir un Canet Rock de deu en el que és la 10a edició de tots els temps, comptant les quatre dels anys 70 i les sis del recuperat festival del segle XXI. Buhos, Oques Grasses i Els Pets van posar la cirereta a les primeres hores de nit d'un festival que encara s'allargaria fins veure sortir el sol.

El Canet Rock es va posar totalment dempeus amb la irrupció a l'escenari de Buhos. El festival va veure renéixer la banda de Calafell en la seva segona etapa i la connexió entre el públic i els músics va ser més que evident. Música de festa amb la que es va fer completament de nit al Pla d'en Sala. Era un dels grups més esperat pel públic més jove i una enèrgica posada en escena no va defraudar.

Més trajectòria tenen Els Pets. Els de Constantí van presentar el seu nou treball 'Som', però no s'han pogut estar de recuperar alguns dels seus clàssics de sempre per fer les delícies del públic més nostàlgic. El líder de la banda, Lluís Gavaldà, va fer 'Agost' d'aquest mes de juliol i va definir com 'Una estona de cel' poder ser a Canet. Als de Constastí se'ls va acabar fent curta una actuació amb 'Tantes coses a fer'.

Amb l'arribada de la mitjanit va arribar també una de les bandes més esperades d'aquesta edició. Debutaven al Pla d'en Sala i ho van fer amb nota. La Casa Azul ha revolucionat Canet amb els seus èxits. A banda de l'aclamada 'revolució' sexual, la banda de Guille Milkyway va recuperar també altres himnes com 'Esta noche solo cantan para mí', o senzills dels seu darrer disc, ja molt coneguts pel gran públic com 'Podria ser peor' o 'Nunca nadie pudo volar'.

I d'icona musical a icona musical, la nit ha avançat al ritme dels Catarres. Un dels fixes al Canet Rock, que ha tornat enguany per convertir el Pla d'en Sala en una autèntica festa major. Al ritme dels 'Invencibles' i proposant viatges musicals a 'Toquio', la banda liderada per Èric Vergés va desfermar l'eufòria entre el públic més jove. Els Catarres van desenterrar l'èxit de 'Jenifer' i han convidat el públic a seguir gaudint de la nit 'Fins que arribi l'alba'.

La festa a seguit de la mà d'Oques grasses, que amb un directe ple de l'energia que requeria un públic ja desfermat, ha fet ballar Canet a ritme de reggae.

La nit la van tancar, fins a la sortida del sol, els grups de més tirada entre el públic jove, com La Pegatina, Zoo, Itaca Band o Doctor Prats. La festa es va desenvolupar sense incidents, tot i que en algun moment del vespre l'amenaça de pluja ha fet patir un sector del públic. Com ja és habitual, durant el Canet Rock d'aquest any s'ha anunciat ja la sortida d'entrades a la venda per l'edició de l'any vinent.