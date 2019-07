El Tramunfest de Sant Jordi fa retrunyir l'Empordà

MiIlers de persones van participar la nit de dissabte i fins la matinada de diumenge a una nova edició del Tramunfest de Sant Jordi Desvalls, una festa de música techno que aquest any ha tingut en el cartell noms com Fant4stik, Mandragora, Billx o Ben Sims, artistes disposats a posar a prova uns altaveus amb 140.000 watts de potència que, segons comentaris recollits en xarxes socials, s'han deixat sentir des de Sant Joan de Mollet o Celrà, poblacions situades a uns quants quilòmetres de distància. El so s'ha clavat tota la nit "als timpans", segons un usuari de Twitter de Flaçà.





Visc a Flaçà (Geronès), en plena llera del Ter.

Des d'ahir (dissabte) que els veïns de la zona hem de suportar una Rave.

Els decibels són d'una potència tal que la Rave s'ha https://t.co/YQ9XLVVtwu a les nostres cases, dormitoris i timpans. Els vidres de les llars vibren. — Lluís Muntada (@muntadalluis) 7 de julio de 2019

Centenars de vehicles particulars, autobusos i fins i tot trens carregats de seguidors d'aquesta nova religió que de vegades sembla ser la música electrònica van inundar la nit de dissabte Sant Jordi Desvalls per participar un any més a una trobada organitzada persobre la qual existeix una mínima informació a Internet, la justa per saber on comprar l'entrada i els noms dels artistes.El Tramunfest ha anunciat en aquesta ocasió obertura de portes de les 22 hores del dissabte a les 10 hores del diumenge, quatre escenaris "amb ombra",, servei de foodtruck i aparcament gratuït. Un aparcament que s'omple amb centenars de vehicles. Està prohibida l'entrada a menors de 16 anys.