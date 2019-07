Els clàssics The Quarrymen actuaran al festival Beatles Weekend de l'Estartit The Quarrymen

La catorzena edició del festival Beatles Weekend de l'Estartit (Baix Empordà) se celebrarà des d'aquest dimarts fins al diumenge i tindrà com a grans protagonistes els components del mític grup The Quarrymen, fundat per John Lennon l'any 1956. El grup actuarà aquest dissabte a la plaça del Molinet. Acompanyaran els Quarrymen els grups Here Comes de Song, un conjunt de tribut a George Harrison, i els barcelonins Hey Bulldogs. Durant tota la setmana se celebraran a l'Estartit diferents activitats relacionades amb els Beatles com exposicions, projeccions de pel·lícules i documentals, presentacions de llibres i xerrades. Entre les exposicions destaca una selecció de fotografies promocionals de premsa dels Beatles distribuïdes per agències de tot el món i que formen part de la col·lecció de Jordi Tardà.

Lennon va crear l'any 1956 el seu primer grup musical amb companys de l'escola Quarry Bank. Com ha recordat el certamen, va ser durant una actuació del grup el 6 de juliol de 1957 quan Lennon i Paul McCartney es van conèixer i van iniciar una amistat que portaria Paul a incorporar-se al grup que acabaria evolucionant fins a convertir-se en The Beatles. L'any 1997 els membres del grup, 17 anys després de la mort de Lennon, es van tornar a reunir per a celebrar el 40è aniversari del famós concert de St. Peter's Church. Des de llavors han actuat arreu del món amb la seva música que barreja el jazz, el blues i folk i el rock and roll. Han publicat dos discos: 'Get Back Together' (1997) i 'Songs We Remember' (2004).

Els membres dels Quarrymen (Rod Davis, Colin Hanton, Len Garry i Chas Newby) també participaran en una trobada en què respondran a les preguntes dels fans i faran una sessió de signatures i autògrafs.

A banda de The Quarrymen, al concert principal del festival el dissabte comptarà amb la presència del grup barceloní Hey Bulldogs i del grup de tribut a George Harrison Here Comes The Song, liderat pel músic Àlex Rexach i format amb músics provinents del grup Glaucs (Jofre Bardagí, Àngel Valentí i el mateix Rexach). Prèviament, el grup Hey Bulldogs recordarà els 50 anys del darrer concert dels Beatles al terrat de la seu d'Apple Records, reproduint el mateix concert que van interpretar els Beatles aquell 30 de gener de 1969, aquest cop al terrat de la Llar de Jubilats Bell Racó, a la Plaça del Port de l'Estartit.



Inauguració i cloenda

El grup The Beetles, format pels membres de grup de rock català Glaucs, obriran el festival amb un concert a la Sala Mariscal aquest divendres. Tancarà el certamen la coral Les Veus de l'Estartit que faran un repàs a la música dels Beatles en versió de coral aquest diumenge a l'Església.