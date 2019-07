La sensual Charlotte Gainsbourg es «despulla» a Peralada

El pop electrònic i alternatiu de Charlotte Gainsbourg, filla de dos grans artistes com són Jane Birkin i el francès Serge Gainsbourg, va donar el tret de sortida dissabte a la programació musical del Festival Castell de Peralada (dijous i divendres hi va actuar el Ballet de Mariïnski de Sant Petersburg).

La cantant i actriu anglofrancesa va mostrar el seu costat més íntim amb la seva habitual timidesa aparent però alhora carregada de sensualitat en el concert de presentació de l'àlbum Rest (2017), aclamat per la crítica internacional.

Acompanyada de cinc músics i llums de neó, Gainsbourg va arrencar el concert a l'Auditori del Parc del Castell asseguda al piano, des d'on va interpretar els primers temes Lying with you i Ring a Ring o Roses i va rememorar els seus èxits Heaven can wait i Les Crocodiles.

Amb les bases electròniques, Gainsbourg va mostrar el seu costat més íntim en un autoretrat marcat pel dolor de la mort de la seva germana per part de mare i fotògrafa, Kate Barry, el 2013 i per la del seu pare Serge Gainsbourg, el 1991. Amb els temes Bomb Away i Deady Valentine es va desfermar l'eufòria del públic, que va quedar interrompuda per Kate.

I el silenci i l'immobilisme es van apoderar dels espectadors. Gainsbourg va interpretar la cançó-homenatge a la seva germana des del fons de l'escenari, com si es tractés d'un intent per allunyar-se del públic en un dels temes més delicats de la discografia de la cantant. També va interpretar els primers temes més icònics.

El retorn als orígens amb Charlotte for ever, del seu àlbum debut el 1986 amb el mateix títol, marcava l'equador del concert.

Amb Rest, Remarkable Day i Les Oxalis posava el punt i final previ als bisos.

Les ovacions del públic es van valdre dues cançons més per tancar: Lost Lenore i Lemon incest, el polèmic tema amb què l'artista va debutar de nena dalt dels escenaris de la mà del seu pare que parla de l'incest i la pedofília. Charlotte Gainsbourg no abandona els seus fantasmes.