Portalblau engega dijous dibuixant un immigrant de grans dimensions a una platja

El Festival de Música i Art a la Mediterrània, Portalblau, de l'Escala estrena dijous la programació d'estiu amb una acció artística a la platja del Rec del Molí on es crearà sobre sorra la figura d'un immigrant de grans dimensions.

La proposta de l'artista Marc Sellarès, Maremortum p?er denunciar la tragèdia dels naufragis d'immigrants al Mediterrani., consisteix a crear la figura amb unes dimensions de 50 de llarg per 10 d'ample.

Les onades completaran l'acció esborrant la figura i creant així una metàfora dels refugiats que desapareixen mentre intenten arribar a Europa.

Marc Sellarès és un artista que s'ha donat a conèixer per les seves contundents intervencions en el territori, com el Bosc de les Creus -format per 1.293 creus de fusta instal·lades a un bosc afectat per l'incendi d'Òdena- o el túnel cavat a Tijuana just davant del mur de la frontera que separa Mèxic i els Estats Units.

Portalblau aposta cada any per abordar una temàtica i en aquesta edició s'espera reflexionar i prendre consciència sobre la crisi humanitària.

El programa sobre la crisi migratòria inclou, per exemple, l'exposició ?Oberts a la mediterrània,? amb una mostra de llibres i de fotografies sobre els refugiats de la Mediterrània que es podrà veure des de mitjans de juliol i fins principis d'agost a la ?Biblioteca Víctor Català.?

El festival Portalblau se celebrarà de l'11 de juliol al 9 d'agost i oferirà actuacions musicals però també teatre, circ i poesia.

Les actuacions s'aniran succeint en sis escenaris: la plaça del III Centenari, la Punta, el MAC Empúries,la Riba, l'Alfolí de la Sal i la Mar de'n Manassa.

Paco Ibáñez, Pau Riba, Alfred García o Marc Parrot són alguns dels artistes que actuaran. Aquest darrer ho farà dijous i divendres en quatre actuacions a la plaça del III Centenari. Ho farà amb Refugi, un espectacle íntim i personalque té lloc en una petita iurta de 9 metres de diàmetre amb un aforament per a només vuitanta persones.