Fangoria, La Pegatina, Oques Grasses o Dorian, a l'Acústica

Fangoria juntament amb els grans grups festius del país (La Pegatina, Oques Grasses, Zoo o Buhos), noms clau del pop (Dorian, MIrabet El Petit de Cal Eril o Clara Peya) i noms de l'escena urbana catalana (Lildami, Jazzwoman o Delafé), passaran per la divuitena edició de l'Acústica de Figueres que espera superar els 100.000 espectadors.

La resta de la programació la formen Iseo & Dodosound with The Mousehunters, l'Elèctrica Dharma, Suu, Pavvla, Momo 'Tribut a Queen', Balkan Paradise Orchestra, Orquestra Di-versiones, Kids From Mars, Dàmaris Gelabert, El Pot Petit, Carles Pérez, Albert Planadevall, Lauren Nine, Bravas, Sandra Bautista, Heavy per Xics, Caballo Ganador Live, Sara Roy, Anegats, Timon Republik i Adrià Giner.

L'Acústica es durà a terme del 29 d'agost a l'1 de setembre i comptarà quatre espais escènics, un market, l'Acústica Club, dues zones de food trucks, una fira del disc i la walk street.