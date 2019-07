El Festival de Peralada genera un impacte econòmic de 14,1 milions

El Festival de Peralada ha generat un impacte econòmic de 14,1 milions d'euros a l'estat espanyol, dels quals la major part (12,9) es queden a Catalunya. El festival contribueix a la creació de 328 llocs de treball cada any.

El director del festival, Oriol Aguilà, va destacar ahir que l'impacte econòmic del festival «ha crescut un 16%» des de 2012, quan es va fer l'últim estudi.

Els organitzadors asseguren que per cada euro de subvenció pública rebuda, hi ha un retorn de 4,37 euros. Aguilà va remarcar que a Peralada «les subvencions només representen el 6% del pressupost» i per això hi ha «un retorn tan elevat» de les ajudes públiques.

Per altra banda, segons l'estudi d'impacte econòmic del festival, es calcula que els espectadors gasten de mitjana 330 euros a banda del preu de les entrades.

Es tracta de la segona vegada que encarreguen aquest estudi per investigar «l'evolució» del certamen musical i artístic.

L'estudi indica que, dels 328 llocs de treball creats, uns 300 d'ells són a Catalunya. A més, l'informe també destaca que per cada treballador del festival es permet mantenir 3,2 llocs de treball. Pràcticament la meitat d'aquestes places d'ocupació (un 47%) es concentren en el sector de l'hostaleria a causa de les necessitats d'allotjament i restauració dels espectadors. L'activitat econòmica del festival representa el 0,42% del PIB de l'Alt Empordà.

Durant els mesos d'estiu, els 250 llits que hi ha en els hotels del municipi estan plens. Aguilà va posar de relleu que cal abordar amb el sector turístic la creació de més places d'allotjament.

El director del festival va assegurar que «a vegades hi ha grups que s'interessen per la programació de Peralada però com que no hi ha places» hoteleres disponibles, no venen.

En l'informe de l'impacte econòmic, que ha realitzat l'empresa Deloitte, s'estipula que cada espectador del festival gasta, de mitjana, 330 euros a part de l'entrada. A més, aquesta xifra «augmenta fins els 443 euros en els concerts de lírica i òpera», segons Aguilà.

La programació lírica és un dels punts més forts del festival. Els assistents estrangers representen un 22% del total del públic. Aquest percentatge, però, «puja vuit punts» quan es tracta de concerts de lírica. I aquesta dada encara augmenta més si són diversos concerts de lírica i òpera programats en dies seguits. Oriol Aguilà va dir que en aquests casos «gairebé la meitat del públic prové de fora de Catalunya».

Per aquest motiu, el festival aquesta edició també ha programat diversos concerts seguits d'aquest gènere musical, per tal d'atraure espectadors d'arreu d'Europa. De mitjana, els espectadors passen 1,8 dies al festival, fet que comporta que la majoria d'ells pernoctin a la zona.

La despesa mitjana per allotjament és de 87 euros per visitant. D'altra banda, el perfil de visitant és el de persona adulta, amb un elevat nivell formatiu i també adquisitiu que planifica «amb molta antelació» la seva estada. La presentació de l'informe va tenir lloc ahir al Patronat de Turisme de la Costa Brava i Girona, amb la participació del president de la institució, Jaume Dulsat, i el regidor de Peralada Ernest Pratcorona.