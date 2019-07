L'artista Marc Sellarès dona el tret de sortida al Portalblau amb l'obra «Maremortum»

Una intervenció reivindicativa de l'artista Marc Sellarès donarà dijous el tret de sortida al festival Portalblau de l'Escala. L'artista traçarà una figura humana gegant (50x10 metres), que representarà un immigrant, a la platja del Rec del Molí, fins que les onades l'esborrin.

Aquesta vol ser «una metàfora dels refugiats que desapareixen mentre intenten arribar a Europa», informa el festival.

Sellarès s'ha donat a conèixer per les seves contundents intervencions en el territori, com el Bosc de les Creus, format per 1.293 creus de fusta en un bosc afectat per l'incendi d'Òdena.

El mateix dijous començarà a sonar la música amb Marc Parrot i el seu Refugi, un espectacle íntim i personal que té lloc en una petita iurta (habitatge mòbil) de 9 metres de diàmetre amb un aforament per a només vuitanta persones. Parrot oferirà dues funcions, a les 19 i a les 21 hores. El músic repetirà divendres, dia també del concert de Claudia Cabero a l'Afolí de la Salt.

Divendres i dissabte hi haurà les conferències de Martí Albesa i Sara Montesinos, i Tomàs Alcoberro, respectivament.