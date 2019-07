Mor Rip Torn, l'agent Z de 'Men in Black'

Rip Torn, actor guanyador d'un Premi Emmy i conegut pels seus papers a 'The Larry Sanders Show' i 'Men In Black', ha mort als 88 anys.

Segons un comunicat emès per la seva família, Torn "va morir en pau" a casa de Lakeville, Connecticut, amb "la seva dona Amy Wright i les seves filles Katie Torn i Angelica Page al seu costat". No es va revelar la causa de mort.

Torn fer el seu debut cinematogràfic en la pel·lícula 'Baby Doll' dirigida per Elia Kazan el 1956, i després va aparèixer en gairebé 200 pel·lícules i sèries de televisió.

Un dels seus papers més icònics va arribar el 1992, quan va interpretar a Artie en la comèdia d'HBO 'The Larry Sanders Show', al costat de Garry Shandling i Jeffrey Tambor. Va actuar en la sèrie durant sis anys, temps durant el qual va aconseguir sis nominacions a l'Emmy, guanyant un cop el 1996.

Aquest mateix any, també va ser nominat a un altre Emmy a Millor Actor Convidat en una Sèrie de Drama per la seva actuació en un episodi de 'Chicago Hope'.

El seu reconeixement més recent va ser una nominació per a un premi Emmy en 2008 pel seu paper convidat com a Don Geiss a 'Rockefeller Plaza'. Torn també va ser nominat a un Oscar com a Millor Actor de Repartiment per la seva aclamada actuació en el drama de 1983 'Els millors anys de la meva vida'.

Però sens dubte, el seu paper més mediàtic va ser el de l'Agent Z a la saga 'Men 1 Black' al costat de Will Smith i Tommy Lee Jones.

Alguns dels seus crèdits com a actor inclouen aparicions a 'Qüestió de pilotes', 'Un rostre en la multitud', 'El dilema' i 'El senyor de les bèsties' entre molts altres. També va posar veu a Zeus en el clàssic d'animació de Disney 'Hèrcules'.