L'Acústica de Figueres comptarà amb Fangoria, La Pegatina, Dorian i Lildami

La 18a edició del festival Acústica de Figueres estarà encapçalada per grups com Fangoria, Dorian, Oques Grasses, La Pegatina, Zoo, El Petit de Cal Eril, Clara Peya, Ramon Mirabet, Delafé o Buhos, Lildami i Delafé. Del 29 d'agost a l'1 de setembre, el tercer festival en xifra d'assistents de Catalunya després del Primavera Sound i el Sónar tornarà a reunir una representació dels artistes que més han destacat l'últim any a Catalunya, també Iseo & Dodosound, Kids From Mars, l'Elèctrica Dharma, Suu, Pavvla, Momo (tribut a Queen), Balkan Paradise Orchestra, Jazzwoman, l'Orquestra Diversiones, el Pot Petit, Dàmaris Gelabert, Carles Pérez, Albert Planadevall, Lauren Nine, Bravas, Sandra Bautista, Heavy per Xics, Caballo Ganador Live, Sara Roy, Anegats, Timón Repúblik i Adrià Giner.

En l'edició en què arriben a la majoria d'edat, el seu director, Xavier Pascual, espera superar els 108.000 assistents de l'edició passada creixent en públic el dijous, l'únic dels quatre dies que encara admet més persones als carrers de la capital de l'Alt Empordà. No hi faltaran la Fira del Disc, els Food Trucks o l'Acústica Market.