Cap Roig ja ha venut 36.000 entrades amb la seva aposta per la música llatina

El Festival de Cap Roig, que treu a la venda 48.000 entrades per a l'edició que comença avui amb un concert de Maluma, ja ha vist com el públic adquiria 36.000 abans de començar gràcies a l'èxit de la seva aposta per la música llatina.

La cita, impulsada per la Fundació Bancària La Caixa i CaixaBank amb organització de Clipper's Live, s'ha sumat des de fa tres anys, segons el seu director, Juli Guiu, a aquesta «tendència musical en auge que es confirma no només a Cap Roig, sinó en molts altres escenaris».

«És una realitat que la gent demana», va assenyalar ahir Guiu, i va anunciar que, a un dia de l'estrena, s'han esgotat les localitats per als concerts de Diana Krall (20 de juliol), Sílvia Pérez Cruz (21 de juliol), Luis Fonsi (31 de juliol), Morat (16 d'agost) i Aitana (18 d'agost).

A més, amb prou feines queden entrades per a les actuacions de Nile Rodgers & Chic (13 de juliol), Sting (19 de juliol), Ben Harper (26 de juliol), Liam Gallagher (27 de juliol), Jamie Cullum (2 d'agost), Katie Melua (3 d'agost), Taburete (6 d'agost), Álvaro Soler (12 d'agost), David Bisbal (14 d'agost) i Ara Malikian (19 d'agost).

Del concert inaugural a càrrec de Maluma, Juli Guiu va destacar «la sort d'haver-ho pogut quadrar per a l'època en què comença Cap Roig» i va anunciar que serà «espectacular, amb una il·luminació d'estadi, una cosa molt bèstia amb un repertori dels seus èxits».

Guiu va recordar que aquest festival es caracteritza per ser «molt eclèctic, perquè s'obre al màxim de públic possible en concentrar-se tot en sis setmanes».

El director està convençut que el ritme de vendes augura que s'esgotaran entrades per a moltes de les vint-i-sis actuacions programades, que conclouen amb Ainhoa Arteta el 21 d'agost, qui oferirà un recital solidari.

El públic, segons va detallar Juli Guiu, té procedències diverses. D'altra banda, en els concerts internacionals destaca l'espectador anglès, francès i «ha crescut moltíssim l'holandès els últims anys».

Una de les sorpreses de moment per a Guiu ha estat la velocitat amb la qual Aitana va esgotar localitats, ja que es van vendre totes en 48 hores.

Aquesta resposta del públic la intuïa no obstant això el director, a qui li sembla que era menys esperada la que ha tingut amb Morat i Álvaro Soler.

Cap Roig presumeix de ser el primer festival del món a obtenir el segell Biosphere, que reconeix l'aplicació de criteris establerts en els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. A més, per segon any aquest festival ha compensat les seves emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, un altre motiu d'orgull per a Guiu.