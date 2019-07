La presència femenina en la indústria musical catalana és del 33%, segons l'Anuari de 2018

Les dones representen «només una tercera part» de la indústria de la música catalana, segons les dades del 2018 reunides a l' Anuari de la Música 2019, que va presentar ahir la seva coordinadora Helena M. Alegret.

Segons va informar Alegret en roda de premsa, «ha estat difícil trobar dades sobre la presència de la dona en la indústria, els festivals i les escoles de música», per la qual cosa ha demanat un esforç a les administracions per quantificar el problema i posar solució.

Malgrat les dificultats, els responsables de l'Anuari han aconseguit reunir algunes xifres reveladores, com el fet que les dones són minoritàries en tots els àmbits excepte en les escoles de música de formació elemental i grau mitjà, on representen el 54% i el 57% respectivament.

No obstant això, aquesta paritat es perd en els estudis superiors i professionals de música, on la presència de dones baixa al 38%.

«Les dones són conscients de la discriminació de gènere des de molt joves i si no es decideixen a dedicar-se professionalment a la música és perquè no veuen sortida o no se les anima a fer-ho», va assenyalar la presidenta de Dones de la Indústria de la Música (MIM), Carmen Zapata, que considera que «la formació musical és el gran obstacle a salvar per aconseguir una situació més normalitzada i paritària al món laboral».

Respecte a la presència de dones en els festivals de música catalans, «el 2018 només va representar el 23%, malgrat que s'ha doblat en els últims tres anys».

L'Anuari destaca que «els festivals han estat els primers a prendre nota de l'onada feminista Key Change 50:50 i certàmens com Bioritmi, Guitar BCN i Primavera Sound estan treballant per a l'equiparació».

Així mateix, els festivals on la xifra de dones és més baixa són RockFest, Canet Rock, Vida, Cap Roig i Acampada Jove.

El nombre d'empresàries en companyies de management, sales i segells se situa el 16%, malgrat que el personal femení arriba al 38%. Un 18% de dones estan al capdavant de sales de música i només un 14% són directores d'empreses de música en directe o discogràfiques.