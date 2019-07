Treballar i viure en un gran «xalet» a Sarrià de Ter en època romana

La seu gironina del Museu d'Arqueologia, a Sant Pere de Galligants, té durant tot l'estiu l'exposició De Villa Perfecta. Viure i treballar al Pla de l'Horta en època romana, que dona a conèixer, a través del jaciment del Pla de l'Horta de Sarrià de Ter, com era una vil·la romana i quins canvis podia patir al llarg del temps.

La mostra es basa en les descobertes dutes a terme en les campanyes d'excavació arqueològica en el jaciment romà del Pla de l'Horta, descobert a Sarrià de Ter a la dècada del 1970 i que revela que alguns poderosos trobaven més comoditats vivint fora de les muralles de Girona, en un indret que, a més, podia ser un centre de producció relacionat amb activitats agrícoles, com així va ser durant llargs períodes, com es detalla en l'exposició. L'arqueòleg Lluís Palahí diu: «Per entendre'ns, era com un gran xalet».

Aquesta era una «vil·la suburbana» que permetia sortir de Girona i en vint minuts a peu arribar-hi, segons Palahí, que considera que així es podia gaudir de tots els avantatges de la ciutat sense haver de patir-ne els inconvenients.

L'exposició forma part del projecte conjunt de musealització del Pla de l'Horta que impulsen el Museu d'Arqueologia amb el Laboratori d'Arqueologia i Prehistòria de la UdG i amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sarrià de Ter i la Diputació de Girona.

Aquesta vil·la romana va tenir un llarg ús des del s. I fins a mitjan s.V dC, amb tot un seguit de reformes i adaptacions. El visitant coneix els elements més destacables de cada ambient gràcies a un detallat treball de museografia i un recorregut amb l'acompanyament d'un personatge, en Trophimus, un nen esclau que va explicant com eren les diferents estances del «xalet» i què hi feien les persones que l'habitaven.

Una «vil·la perfecta» era la que tenia un espai residencial suficientment ampli per resultar atractiu pel propietari, i al mateix temps una part industrial i de camps per poder resultar productiva econòmicament. El Pla de l'Horta responia a aquest ideal de l'època romana, tal com el va descriure el magistrat romà Marc Terenci Varró.

Els comissaris de l'exposició són Anna Costa, Josep M. Nolla, Lluís Palahí i David Vivó, els quals han optat per les recreacions d'espais, acompanyades d'elements de l'època i informació complementària al llarg de la visita com ara dos audiovisuals que expliquen la història del jaciment i de les seves excavacions. L'exposició temporal ve acompanyada d'activitats complementàries per conèixer encara més a fons les peculiaritats d'aquest jaciment i de la vida en època romana: visites guiades a l'exposició i al jaciment de Sarrià de Ter, una conferència de la mà dels seus comissaris i dues activitats familiars.