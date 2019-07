Claudia Cedó triomfa als Premis Butaca amb «Una gossa en un descampat»

Si les nominacions als Premis Butaca 2019 van quedar enguany molt repartides, també ho han estat els espectacles premiats. Tot i això, destaquen tres espectacles entre els guanyadors: 'Àngels a Amèrica', 'La jaula de las locas' i 'Una gossa en un descampat', aquesta darrera de la banyolina Claudia Cedó.

'Àngels a Amèrica' ha rebut dos premis, els de millor muntatge teatral i millor actor per Pere Arquillué; 'La jaula de locas', un total de quatre, els de millor musical, millor actor en un musical per Àngel Llàcer, millor vestuari i caracterització; metre que 'Una gossa en un descampat' ha rebut tres guardons: Sergi Belbel com a millor director, millor muntatge de petit format i el Butaca 'Fundació SGAE' al millor text per Clàudia Cedó.

L'espectacle 'La bona persona de Sezuan' ha rebut tres guardons, entre els quals el de millor actriu per Clara Segura, els mateixos que 'Pasionaria', entre els quals millor muntatge de dansa. Els premis s'han entregat aquest diumenge al Mercat de les Flors.

Els nominats de la 25a edició dels Premis Butaca es van presentar l'11 de juny i, com és habitual en aquests guardons per votació popular, les candidatures preseleccionades es van poden votar fins al 7 de juliol al web dels premis.

'Àngels a Amèrica', l'espectacle basat en l'obra del dramaturg nord-americà Tony Kushner i dirigida per David Selvas, partia com a favorita en aquesta edició dels Butaca i finalment ha guanyat els de millor muntatge teatral i el de millor actor per Pere Arquillué.

Selvas, però, ha volgut declinar el guardó -a títol personal- per la polèmica amb el personatge interpretat per Quim Àvila, que estava pensat per a un actor negre. "Aquí hi ha un col·lectiu que se sent insultat, no respectat i no interpel·lat", ha explicat Selvas, que ha afegit que no vol "per res del món" que ningú es senti així.

De fet, i durant la intervenció de Clara Peya en recollir el guardó a millor composició musical, Peya ha cedit el seu temps al col·lectiu 'Tinta Negra', que ha denunciat la falta de diversitat al panorama teatral i, en concret, la polèmica d''Àngels a Amèrica'. "Va ser una falta paternalista per part meva", s'ha disculpat Selvas, que ha assegurat que si tornés a començar ara el projecte parlaria amb el col·lectiu des d'un bon principi.

Pere Arquillué, per la seva banda, ha celebrat que se li donés l'oportunitat "d'acabar d'explicar" l'obra, que ha recordat que ja va interpretr el 1996 i ha assegurat que ha estat "tota una sort".

En aquesta edició, també s'ha reconegut l'espectacle 'Una gossa en un descampat' escrit per Clàudia Cedó en les categories de millor muntatge de petit format; de millor direcció de Sergi Belbel i el premi Butaca 'Fundació SGAE' al millor text per Claudia Cedó. Belbel, durant el seu agraïment, ha reconegut que en un inici va rebutjar dirigir l'obra, però ha explicat que en haver llegit "només tres pàgines" va canviar d'opinió.

"Vaig sentir una enveja terrible com a autor", ha afirmat, en referència al text de Cedó. Per la seva banda, Cedó ha volgut posar sobre la taula el dol perinatal, central a l'obra, que creu que és vist "com a residual" a la societat, i ha assegurat que això pot ser perquè és una temàtica relativa a les dones. En aquest sentit, ha celebrat que en tirar endavant la peça es converteixi en una temàtica "universal".



'La jaula de las locas'

L'espectacle que ha rebut més guardons en aquesta 25a edició dels Butaca ha estat 'La jaula de las locas' en les categories de millor musical per Nostromo Live, millor actor en un musical per Àngel Llàcer, millor vestuari per Miriam Compte i caracterització per Helena Fenoy i Marta Ferrer.

Llàcer, que ha agraït als productors que el deixessin "ser lliure", ha volgut compartir el premi amb Ivan Labanda, que coprotagonitza l'obra, i ha assegurat que només per actuar conjuntament "ja val la pena".

'La bona persona de Sezuan', que tenia set nominacions, s'ha emportat tres guardons: millor actriu per Clara Segura; millor actor de repartiment per Toni Gomila i millor disseny de llums per Pep Barcons.

Segura ha reivindicat les bones persones, que ha assegurat que "no estan de moda". "Però sense bones persones no es pot fer un món millor", ha exposat. Segura també ha volgut fer esment a la importància que les dones puguin triomfar al món del teatre pel fet de ser-ho i "sense haver-se de disfressar d'homes".



'Els jocs florals de Canprosa'

Una de les altres favorites 'Els jocs florals de Canprosa', amb set nominacions, ha guanyat els Butaca a millor actriu en un musical per Anna Moliner i a la millor escenografia per Laura Clos 'Closca'.



Altres premiats

També s'ha guardonat a 'Ballar és cosa de llibres' de la Plataforma cultural La Diürna amb el Premi Butaca al millor espectacle per a públic familiar; a Carlota Olcina, millor actriu de repartiment per 'L'habitació del costat'; a 'Maremar', al millor so o espai sonor per Roger Ábalos; a la 'Suite Toc num. 6' de Les Impuxibles, Judith Pujol i María Velasco, premi Butaca 'Fundació SGAE' a les noves aportacions escèniques; a Marcos Morau ('Pasionaria'), premi Butaca 'Fundació SGAE' a la millor coreografia; Clara Peya ('Suite Toc num. 6'), premi Butaca 'Fundació SGAE' a la millor composició musical.



'Pasionaria'

El muntatge 'Pasionaria' de La Veronal, Mercat de les Flors i Grec 2018 ha rebut el Premi Butaca al millor muntatge de dansa. Ariadna Montfort ha guanyat el premi a intèrpret femení de dansa per 'Pasionaria' i Pol Jiménez, intèrpret masculí de dansa per 'La oscilante'.

En aquesta edició, s'ha reconegut a Terrats en cultura com a iniciativa per a públics i el Premi Honorífic 'Anna Lizaran' ha recaigut en Montserrat Soler i Cinta Paloma.