La mostra de retrats de "la Caixa" arriba a Platja d'Aro amb noves fotos

Diferents visitants recorren les sales de la Masia Bas de Platja d'Aro, on ja es poden contemplar les fotografies de la col·lecció d'art contemporani de "La Caixa". EFE/ David Borrat

La mostra de retrats de la Col·lecció d'Art Contemporani de "la Caixa", denominada Mira'm, es va obrir dissabte i es podrà visitar fins al 29 de setembre a Castell-Platja d'Aro amb noves fotos que no s'han pogut veure en anteriors exposicions.

La comissària Nimfa Bisbe va visitar el muntatge el dia abans de l'obertura per supervisar-lo. La mostra ha passat anteriorment per Sevilla, Istanbul i la Corunya, i arriba ara a Catalunya adaptada a l'espai de la Masia Bas de Castell-Platja d'Aro, on s'exhibirà tot aquest temps.

Bisbe proposa tres ambients, denominats Màscara, Feminisme i Emocions, que compten amb dos retrats que no s'havien exposat fins ara, obra de Susy Gómez i Begoña Montalbán.

Mira'm es recolza principalment en la fotografia, encara que compta també amb un muntatge a base de sabates de plataforma, una pintura d'Antoni Tàpies i un vídeo del colombià Óscar Muñoz.

L'exposició explora el retrat, un dels gèneres més tradicionals de l'art, a través de diverses obres de la nostra època: pintures, fotografies, vídeos i instal·lacions que formen la diversitat d'enfocaments que caracteritza l'art actual i que convida els espectadors a reflectir-se en el mirall social dels retrats.

La Col·lecció d'Art Contemporani de "la Caixa" compta amb més de mil peces, va començar a forjar-se el 1985 i, segons detalla la comissària d'aquesta mostra de Castell-Platja d'Aro, fomentava la seva línia de treball en el cos i la identitat, «que eren molt importants als 90».

No obstant això, els experts van advertir aviat que el retrat era eix de tota la selecció i es va plantejar la concepció d'aquesta mostra de cares desconegudes.

Mira'm compta a la Costa Brava amb una vintena d'obres i entre els autors hi ha artistes com Ana Laura Aláez, Antoni Tàpies, Eduardo Arroyo, Vanessa Beecroft, Rineke Dijkstra, Günter Frog, Carlos Pazos i Gillian Wearing.

La Masia Bas com a espai cultural de Castell-Platja d'Aro es complementa amb el castell de Benedormiens, on actualment exposa el canari Xano Armenter, i el parc dels Estanys, que acull mostres d'escultura de gran format a l'aire lliure, actualment amb una retrospectiva de José Luis Pascual.



Bé Cultural d'Interès Nacional



La Masia Bas, declarada Bé Cultural d'Interès Nacional, es va estrenar l'estiu de 2016 com a sala expositiva. L'edifici formava part del conjunt d'habitatges que es van anar estenent per la vall d'Aro, des de l'interior vers el mar, a partir del segle XVI. Avui, conjuntament amb la biblioteca, l'Escola de Música, l'Escola d'Art i els estudis de l'emissora municipal, configura el nou punt neuràlgic de la cultural de Platja d'Aro.