Stephen King: "Donald Trump fa més por que qualsevol dels meus llibres"

L'obra de Stephen King ha estat adaptada en nombroses ocasions en els últims anys, amb títols com It, Cementiri d'Animals o Castle Rock. Encara que King és considerat el mestre del terror, hi ha una cosa que espanta a l'autor més que els seus esgarrifoses històries: la presidència de Donald Trump.

Durant una entrevista amb NowThisNews, a King li van preguntar si pensava que la presidència de Donald Trump feia més por que qualsevol de les seves novel·les. "La resposta curta a això és sí, ho crec. Crec que és més aterridor", va dir l'escriptor.

No obstant això, King va admetre que va predir que una figura autoritària similar al president dels Estats Units podria arribar al poder en el seu llibre de 1979, La zona morta. Una obra que va ser adaptada al cinema per David Cronenberg el 1983.

"Estava convençut que era possible que sorgís un polític que estigués fora del corrent principal i que estigués disposat a dir qualsevol cosa que captés l'atenció del poble nord-americà", va explicar.

La zona morta narra la història d'un home de negocis convertit en un polític afamat de poder anomenat Greg Stillson. King va descriure al personatge com algú que diria "coses boges que ningú creuria, o això crèiem, fins que va arribar Donald Trump".

Per a l'escriptor, la seva preocupació era "que algú com Greg Stillson pogués ser elegit i ascendir, convertir-se en president dels Estats Units i començar la Tercera Guerra Mundial", ha afegit King. "Però sembla que tenim a Greg Stillson com a president dels Estats Units", ha fet broma.

L'obra de King tornarà a la gran pantalla al setembre amb It: Capítol 2. A més, la cadena CBS prepara The Stand, sèrie basada en la novel·la de King que ja ha confirmat la presència del cantant Marilyn Manson.