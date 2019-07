El jutge garanteix la celebració del Sónar i rebutja aturar el muntatge del festival

El titular del jutjat social número 27 de Barcelona, Santi Vidal, ha rebutjat les mesures cautelars sol·licitades pels riggers perquè s'aturessin les tasques de muntatge del Festival Sónar i ha garantit així la celebració del festival, que començarà aquest dijous.

Els riggers es troben en vaga des de l'11 de juliol passat com a mesura per reclamar ser subrogats per l'empresa que resulti adjudicatària de la licitació que ha fet Fira de Barcelona per al muntatge de les fires dels pròxims quatre anys.

En la interlocutòria, el jutge, que és l'exsenador d'ERC Santi Vidal, es remet a un "principi de proporcionalitat" i afegeix que "exercir legítimament el dret de vaga d'uns quants, no pot posar mai en perill la viabilitat del lloc de treball de molts altres treballadors, que també mereixen la tutela dels tribunals de justícia".

Així mateix, considera que no es justifica aturar l'activitat de muntatge perquè produiria "perjudicis irreparables i molt elevats" a altres empreses i treballadors de sectors com el transport, l'hostaleria i la restauració i avala la contractació d'una altra empresa perquè substitueixi els treballadors en vaga.

El magistrat també assenyala que "cal cercar solucions legals que permetin celebrar el festival sense atacar el dret de vaga dels empleats de l'adjudicatària inicial" i rebutja entrar en "la qüestió de fons" en tractar-se d'una resolució sobre mesures cautelars.

D'altra banda, Vidal exposa que la mateixa defensa dels treballadors reconeix que la petició perquè s'inclogui en el plec de condicions la subrogació dels riggers per part de l'empresa adjudicatària "excedeix el marc legal". Així, diu que el dret a vaga és un dret fonamental "front la seva empresa, la que li paga el sou i estableix les condicions laborals".

"Plantejar-ho com una eina de pressió exclusiva respecte de tercers, esdevé una extralimitació que no mereix empara legal", argumenta, perquè a més, "hi ha una manca de relació laboral directa" entre els vaguistes i Fira de Barcelona. Sobre aquesta darrera empresa, recorda que és una empresa semi pública i ha de "complir imperativament amb uns tràmits legals a l'hora de convocar i resoldre un concurs públic d'adjudicació de tot contracte de serveis", el què suposa que el seu marge de maniobra i negociació sigui "molt més limitat".

Aquest dilluns al vespre, els 'riggers' van reclamar novament a Fira de Barcelona que s'assegués a negociar i van insistir a deslligar la seva lluita de la celebració o no del Sónar. No obstant això van assegurar tenir un equip especial preparat per "salvar" el festival i muntar "en 36 hores" les estructures aèries, en cas que el jutge ordenés mesures cautelars contra el servei que està oferint una tercera empresa contractada per la Fira.

Amb tot, l'advocat assessor del col·lectiu, Quim Español, va indicar que "independentment" de la resolució del jutjat, al qual van denunciar la suposada vulneració del seu dret de vaga, volien "continuar negociant" una solució a futur. "És tan important que se celebri el Sónar 2019 com els que vinguin darrere", va comentar per reblar que l'única pretensió de la protesta és el manteniment dels llocs de treball dels 'riggers'.



Fira de Barcelona ho celebra

Fira de Barcelona ha celebrat en un comunicat que el jutge hagi descartat imposar mesures cautelars en la vaga dels riggers i que el Sónar es pugui celebrar amb normalitat i creu que la interlocutòria dona suport a una actuació "que en tot moment ha buscat fer possible un esdeveniment internacional de gran importància per a la ciutat de Barcelona, des del respecte a la llei".

Així mateix, Fira de Barcelona ha reiterat que incorporar en el plec de condicions de la licitació del servei per als pròxims quatre anys la subrogació dels treballadors o recomanacions en aquest sentit seria "il·legal" ja que podria afectar la "lliure concurrència" dels aspirants.