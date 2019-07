El festival de Peralada explora la «tensió sexual» entre Tirant i Carmesina en una òpera

El festival de Peralada estrena aquest dijous una òpera de cambra que explora la "tensió sexual" entre Tirant i Carmesina, els protagonistes de la novel·la Tirant lo Blanc de Joanot Martorell. Es tracta d'una coproducció del festival amb el Gran Teatre del Liceu, on els 'Diàlegs de Tirant e Carmesina' arribarà al febrer. Amb música de Joan Magrané, dramatúrgia de Marc Rosich i escenografia de Jaume Plensa, la proposta se centra en les "escenes amoroses" entre Tirant i Carmesina i posa l'accent en aquest "estira-i-arronsa" fins que, finalment, sucumbeixen al desig tot i que la trobada acaba sent una decepció. "La mateixa Carmesina diu 'i per tan poc delit he hagut d'esperar tant', per això també volem parlar sobre com de ràpid passa el temps i com el perdem de la manera més inútil", ha explicat Rosich. L'òpera l'interpreten Josep-Ramon Olivé, Isabella Gaudí i Anna Alàs Jové.