«Totes les classes de la UNED a Girona tindran emissió en videoconferència»

Totes les classes presencials de la UNED a Girona tindran a partir del curs vinent emissió en videoconferència?

Sí, però no a tots els estudis. Això passarà sobretot a les titulacions oficials de graus i cursos d'accés a la universitat per a majors de 25 i de 45 anys. Aquests estudis oficials tenen classes presencials a la seu de la UNED a l'antiga Coma Cros de Salt. Són tutories presencials sobretot a primer curs, però també a segon curs de Psicologia i Dret. A més, aquest any posarem en marxa alguna assignatura de tercer i quart curs. Són aquestes tutories d'estudis oficials i reglats les que s'emetran al cent per cent i es podran seguir des de casa.

A Figueres i Olot també hi ha aules equipades per emetre les explicacions del professorat?

A partir del proper curs, sí. A Figueres estem fent una inversió per tenir les aules tecnològicament preparades. Això, en canvi, no s'aplicarà als idiomes.

Per què els idiomes queden fora de les emissions en videoconferència?

Emetre classes d'idiomes és molt complicat. La UNED ja té suport online en les classes d'idiomes i tots els serveis d'aprenentatge, però no es fan emissions.

Quantes titulacions de grau té ara la UNED?

Disset, i totes tindran les emissions en vídeoconferència. Dret, Psicologia, Direcció i Administració d'Empreses, Turisme, Treball Social, Ciències Ambientals, Històries, Geografies, Llengües, criminologia, i així fins a sumar els disset títols de grau.

Quants alumnes de primer curs hi pot haver matriculats a Girona en aquests disset graus?

Entre quatre-cents i cinc-cents alumnes.

Els professors han hagut d'aprendre a actuar davant la càmera?

És clar. La plataforma UNED és una eina que s'ha de dominar i els professors fem al principi i a final de curs accions de reciclatge. Efectivament, hi ha recomanacions sobre què ha de fer el professor davant la càmera i com s'ha d'expressar.

El director també ha de fer el reciclatge?

Sí, és clar. A més de dirigir, jo imparteixo Introducció a la Macroeconomia i assignatures de Comptabilitat.

I també ha hagut d'aprendre el llenguatge youtuber?

Sí. Evidentment les generacions més joves ho tenen més fàcil que els que porten anys fent classes segons el sistema tradicional.

L'any passat va començar el grau de Criminologia. Va bé?

N'estem contents i continuarem programant aquests estudis. Intentem oferir als estudiants de Criminologia assignatures d'estudis que hi tenen vinculació, com ara Dret, de manera que també es poden proposar més endavant acabar Dret. Criminologia té un aspecte transversal i normalment s'hi apunten policies o advocats.

Tenen nous estudis en perspectiva?

Estem a l'expectativa que l'agència estatal Aneca autoritzi la UNED a fer el grau de Mestre en Educació Infantil. Som el primer centre associat que hem demanat de poder fer aquests estudis. S'ha aprovat per Junta Rectora. Esperem introduir l'estudi el curs 2020/21.

Se li ha posat bé a la UNED el trasllat del 2014 als nous locals de l'antiga Coma Cros de Salt?

La veritat és que les instal·lacions són una meravella. Això ha estat possible gràcies a la inversió que va fer la UNED, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Salt. El fet d'estar en un espai on també hi ha l'ERAM, la UOC i altres activitats vinculades a la cultura com Cambridge English Exams, ens permet treballar en coses conjuntes.

És un campus?

Sí. Fem coses transversals i sorgeixen projectes i idees com en un campus tradicional. A pocs metres tenim el centre EUSES, que rep molts estudiants de Fisioteràpia de França, i els oferim classes de català i castellà.

Quins altres col·lectius participen de les classes de català?

Són bàsicament immigrants. Aquest proper curs començarem català i castellà per a estrangers a Figueres i a Olot. Bé, a Olot no farem català perquè ja ho fa el Centre de Normalització Lingüística i es duplicaria el servei.

Està en creixement el centre associat de la UNED a Girona?

Bé, tot el que va passar al país a l'octubre de 2017 ens va afectar. Ens va caure la matrícula un 20 per cent. Podem dir que afortunadament l'any passat ja ens vam recuperar a l'espera de continuar aquesta recuperació. Estem en creixement amb els nous estudis que estem introduint i amb els idiomes. Aquest any incorporarem francès a l'oferta semipresencial a Figueres i a Salt, i l'any passat vam iniciar el nivell C2 d'anglès, que va ser tot un èxit. Hem afegit, a més, un curs de màxim nivell d'anglès que alguns estudiants reclamen en qualitat de formació permanent.

Una altra sorpresa ha estat l'èxit del programa UNED Sènior, encara que no es tracta de titulacions oficials, no?

Efectivament. Són els cursos que anomenem plus 50. Això va començar el 2010, però l'explosió es va produir els darrers dos o tres anys. Ara tenim prop de 350 persones entre els cursos que fem, en aquest cas presencials, a Olot, Salt i Figueres.

Quina mena de matèries es toquen?

Són cursos específics, com el que ha fet Guillem Terribas al voltant del cinema, o un a Olot sobre els boscos que ha tingut gran èxit, o com aprendre les noves aplicacions dels telèfons. Són molt econòmics, 50 euros, i es donen unes 30 hores de formació que ofereixen un complement a la formació de persones que treballen o no. També ve gent de 80 anys.

Quin centre té més gent apuntada?

Olot, sens dubte. Olot té uns 200 matriculats; Salt, uns 30, i Figueres, uns 70. El programa va començar a Olot i el vam estendre. També hem fet algun curs a Palafrugell.