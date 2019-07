«Casa de nines, 20 anys després» i «La partida d'escacs» se sumen al Temporada Alta

El Festival Temporada Alta ha sumat dues noves obres a la programació d'enguany. Es tracta de 'Casa de nines, 20 anys després' dirigida per Sílvia Munt i 'La partida d'escacs', un text de Stefan Zweig versionat i dirigit per Ivan Morales. Els dos espectacles s'han estrenat recentment al Festival Grec de Barcelona i en el Temporada Alta es podran veure en algunes de les cinc subseus que té el festival repartides pel territori gironí. Des d'aquest divendres ja es poden començar a comprar les entrades per als espectacles de Sant Feliu de Guíxols i Palafrugell (Baix Empordà). Precisament els dos municipis acolliran el muntatge de Morales a banda de 'La Tendresa', una producció de la companyia T de Teatre.

El Festival Temporada Alta escalfa motors de cara a la tardor i ha anunciat que les obres 'Casa de nines, 20 anys després' i 'La partida d'escacs' se sumaran a la programació. Ambdós espectacles es podran veure alguns dels cinc municipis que formen les subseus del festival aquest 2019. Concretament, 'La partida d'escacs' es representarà a Sant Feliu de Guíxols i Palafrugell (Baix Empordà) i el festival ja ha posat a la venda les entrades a partir d'aquest divendres.

'La partida d'escacs' és un text de Stefan Zweig adaptat per Ivan Morales que també és el director d'aquesta obra de teatre. Es tracta d'un exercici interpretatiu ple d'humor en què Jordi Bosch es posa en el lloc d'un home vol dominar els escacs de forma obsessiva. Aquest trastorn l'ajudarà a superar la tortura psicològica a la qual el sotmet el règim nazi.

Per altra banda, 'Casa de nines, 20 anys després' és un muntatge de Sílvia Munt que parteix d'una obra de Henrik Ibsen per mostrar al públic què passaria si la protagonista del text d'Ibsen, la Nora, tornés a casa 20 anys després. L'espectacle compta amb Emma Vilarassau, Ramon Madaula, Isavel Rocatti i Júlia Truyol. Les dues obres que s'han incorporat al Temporada Alta han estat estrenades fa poc al Festival Grec de Barcelona.

A part de les entrades per veure 'La partida d'escacs' a Sant Feliu de Guíxols i Palafrugell, aquest divendres també s'han posat a la venda les entrades per veure 'La Tendresa' en les funcions que es faran en aquestes dues localitats del Baix Empordà. En aquest cas, es tracta d'un muntatge de Dagoll Dagom i T de Teatre que planteja situacions humorístiques basades en equívocs, amb un clar origen dels trucs i jocs metafòrics de Shakespeare.

De cara a dilluns també es posaran a la venda les entrades per a les funcions de Torroella de Montgrí (Baix Empordà), per veure 'La Tendresa' i 'Casa de nines, 20 anys després'. Es preveu que properament també ho facin les obres programades a Banyoles i Bescanó (Gironès), tot i que encara no s'ha fet pública la programació que hi haurà en aquestes dues subseus.



Més funcions per a 'Hits' i la banda d'El Pot Petit

D'altra banda, davant de l'alta demanda per als espectacles de 'Hits' i El Pot Petit, el festival ha reforçat les funcions programades a la ciutat de Girona. L'últim dels espectacles del Tricicle ja té a la venda tres representacions, mentre que El Pot Petit comptarà amb dos passis del seu concert a la capital gironina.

El Pot Petit és part de la programació musical del festival en la gira que celebra els deu anys dalt dels escenaris. Aquesta proposta es suma als noms d'Amaia Romero i Manel, que presentaran els seus discs a les comarques gironines. Per altra banda, Judit Nedderman acomiadarà la seva gira en el festival i Omara Portuondo presentarà un repertori de boleros amb sonoritats cubanes. El Temporada Alta arrencarà el 6 d'octubre i durarà fins a les 9 de desembre.