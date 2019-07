Denúncia per discriminació de la llengua als jutjats

El Departament de Justícia ha interposat un recurs contenciós administratiu davant l'Audiència Nacional contra el Govern espanyol per la discriminació del català en les noves proves de selecció de funcionaris per als jutjats. El Ministeri de Justícia ha incorporat el coneixement de llengües estrangeres a una llista de mèrits puntuables a la prova, però ha obviat el català. Segons els criteris establerts per l'equip de la ministra Dolores Delgado, per a l'accés al cos de funcionaris, el català no és ni un requisit ni un mèrit. Una llengua pròpia i oficial té menys consideració que llengües estrangeres com el danès, el francès o l'alemany. Els aspirants, per tant, sumaran punts per tenir idiomes com l'alemany o el danès, però no per saber el català, malgrat vulguin treballar a Catalunya. Els aspirants de les oposicions fan un examen inicial. En cas d'aprovar-lo, accedeixen a la fase de mèrits, en la qual el Ministeri de Justícia puntua el coneixement de les llengües estrangeres, juntament amb altres títols, graus acadèmics i cursos informàtics. Un cop superades aquestes fases, de forma voluntària, les persones que obtenen plaça de funcionari i que volen treballar a Catalunya poden acreditar llavors els coneixements de català amb certificats o proves de nivell. Els resultats, però, no influeixen en les conclusions de les oposicions, sinó que exclusivament serveixen per millorar la posició per escollir plaça de destí. També és el cas dels funcionaris que vulguin treballar a Galícia, el País Basc o el País Valencià amb les respectives llengües.