«Casa de nines, 20 anys després» i «La partida d'escacs» seran al Temporada Alta

El Festival Temporada Alta ha sumat dues noves obres a la programació d'enguany. Es tracta de Casa de nines, 20 anys després, dirigida per Sílvia Munt, i La partida d'escacs, un text de Stefan Zweig versionat i dirigit per Ivan Morales.

Els dos espectacles s'han estrenat recentment al Festival Grec de Barcelona i en el Temporada Alta es podran veure en algunes de les cinc subseus que té el festival repartides pel territori gironí.

Des d'aquest divendres ja es poden començar a comprar les entrades per als espectacles de Sant Feliu de Guíxols i Palafrugell. Precisament els dos municipis acolliran el muntatge de Morales a banda de La Tendresa, una producció de la companyia T de Teatre.

A La partida d'escacs, un exercici interpretatiu ple d'humor, Jordi Bosch es posa en el lloc d'un home que vol dominar els escacs de forma obsessiva. Aquest trastorn l'ajudarà a superar la tortura psicològica a la qual el sotmet el règim nazi. Per altra banda, Casa de nines, 20 anys després vol mostrar al públic què passaria si la protagonista del text d'Ibsen, la Nora, tornés a casa 20 anys després. L'espectacle compta amb Emma Vilarassau, Ramon Madaula, Isavel Rocatti i Júlia Truyol.

Ahir divendres també es van posar a la venda les entrades per veure La Tendresa en les funcions que es faran a les dues localitats del Baix Empordà. En aquest cas, es tracta d'un muntatge de Dagoll Dagom i T de Teatre que planteja situacions humorístiques basades en equívocs, amb un clar origen dels trucs i jocs metafòrics de Shakespeare.

Dilluns també es posaran a la venda les entrades per a les funcions a Torroella de Montgrí de La Tendresa i Casa de nines, 20 anys després. Es preveu que properament també ho facin amb les obres programades a Banyoles i Bescanó, tot i que encara no s'ha fet pública la programació que hi haurà en aquestes dues subseus.



«Hits» i la banda d'El Pot Petit

D'altra banda, davant de l'alta demanda per als espectacles de Hits i El Pot Petit, el festival ha reforçat les funcions programades a la ciutat de Girona. L'últim dels espectacles del Tricicle ja té a la venda tres representacions, mentre que El Pot Petit comptarà amb dos passis del seu concert.

Aquesta proposta se suma als noms d'Amaia Romero i Manel, que presentaran els seus discs; Judit Nedderman acomiadarà la seva gira i Omara Portuondo presentarà un repertori de boleros.