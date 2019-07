L'Espai Ter de Torroella anuncia 18 espectacles per a la tardor i hivern

L'Espai Ter de Torroella de Montgrí posarà dilluns a la venda les entrades per als 18 espectacles de la programació de tardor i hivern, que inclourà obres com La Tendresa (27/10) i Casa de nines, 20 anys després (15/11), ja anunciades dins el festival Temporada Alta, a més de teatre en castellà com Mundo obrero (12/10) o el clàssic Mariana Pineda de Lorca (9/11). Com a novetat, s'han programat dues obres de teatre musical: 24 hores de la vida d'una dona (7/12), basada en l'obra de Stefan Zweig, i Troia, una veritable odissea (29/9), de Cor de Teatre. El grup de teatre local Teló Esqunçat presentarà Aquí no paga ni Déu! (28/12). Hi haurà música amb el quartet de vent Spanish Brass i dos concerts d'homenatge, Íntimament Llach i un altre dedicat a Teresa Rebull.