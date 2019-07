La institució disposarà de 4 aules noves el curs vinent però ho troben «insuficient»

Les obres que s'estan fent a la primera planta de l'edifici històric de la Casa de Cultura de Girona serviran per dotar de quatre aules noves el Conservatori de Música. La intenció és que aquestes aules es puguin inaugurar amb l'arrencada del nou curs al setembre, segons paraules del diputat de Cultura, Albert Piñeira. Amb un pressupost superior als 300.000 euros, les obres consisteixen també en la reforma de tres altres aules i uns lavabos. En total, doncs, seran set les noves sales, quatre per al Conservatori de Música i tres per a usos diversos de la Casa de Cultura. Rosa Masferrer, presidenta del Comitè d'Empresa del Conservatori, ha valorat positivament aquesta reforma, però la considera «del tot insuficient».