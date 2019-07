L'AMPA del Conservatori creu que l'edifici no compleix ni la normativa antiincendis

L'Associació de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA) del Conservatori de Música de Girona creu que l'edifici de la Casa de Cultura on està situat el centre d'ensenyaments musicals no compleix bona part de la normativa de seguretat, tampoc l'antiincendis, i considera que caldria una «reforma integral» de l'equipament.

Han passat quatre dècades de projectes de reforma frustrats de la Casa de Cultura de Girona i ara el que queda és un edifici històric que, segons la presidenta de l'AMPA del Conservatori, Assumpta Rodeja, és «maquíssim», però «salta a la vista que té problemes per complir les normatives de seguretat». «Nosaltres no som experts però creiem que pot tenir molts incompliments, també els de la normativa antiincendis. De fet, no recordem que mai s'hi hagi fet un simulacre preventiu».

La pàgina web del Departament d'Ensenyament de la Generalitat dedica un apartat als centres públics d'ensenyament de música. Aquí, el Conservatori de Girona hi apareix amb una adreça falsa. En comptes del carrer Gaspar i Casal, 1, que és l'adreça real, hi apareix la de l'Escola Municipal de Música, «carretera de Barcelona, 70 (Casa Ensesa)», l'altre gran centre d'estudis musicals de la ciutat, aquest de titularitat municipal.

Fonts consultades per aquest diari sostenen que aquest no és un error involuntari sinó intencionat per evitar de donar rang de legalitat a un edifici, el de la Casa de Cultura, que no compleix la normativa.

Sense pèls a la llengua, Assumpta Rodeja declara que «tot plegat és un desastre si t'ho mires des del punt de vista d'un país que diu que vol fer cultura. Parlem de la institució que ha de dotar el país de professionals de la música amb les màximes competències».



Plantilla precària

Fa uns mesos, la Plataforma a Favor del Conservatori i Escola Isaac Albéniz de la Diputació de Girona va difondre un manifest denunciant la «situació de provisionalitat» de l'equipament.

Aquests dies s'estan fent obres per dotar el Conservatori de quatre aules noves. Per a la presidenta del Comitè d'Empresa del Conservatori, la professora de piano Rosa Masferrer, això és «oferir una espardenya foradada a qui fa anys que camina descalç».

«És una millora», admet, però «no la reforma integral que necessita l'edifici».

La titularitat de l'edifici correspon a la Diputació de Girona, i la Generalitat contribueix econòmicament a la institució.

D'altra banda, Masferrer lamenta que, ara que les institucions estan recuperant plantilles després d'uns anys de falta de convocatòria de places per la crisi, «aquí al Conservatori no es fa res».

La meitat de la setantena de professors tenen plaça laboral fixa guanyada per oposicions, però l'altra meitat té la consideració de «personal temporal», quan en realitat compleix des de fa molts anys amb les obligacions d'una plaça laboral fixa. «Amb nosaltres no hi ha manera», conclou.

El Conservatori de Música Isaac Albéniz de Girona es va traslladar a la Casa de Cultura fa uns 20 anys. El centre fugia així cames ajudeu-me de l'antiga seu de les Voltes d'En Rosés, un edifici absolutament obsolet que no complia les mínimes condicions. El Conservatori avui depèn d'un organisme autònom de la Diputació de Girona.