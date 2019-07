Quim Domene serà l'hortalà d'enguany al festival del foc i de la llum Lluèrnia d'Olot

El recoegut artista olotí Quim Domene (1948) serà l'hortalà d'enguany al Lluèrnia, festival del foc i de la llum, que es farà el 9 de novembre a Olot, des de la posta del sol fins a mitjanit, amb 45 propostes. El festival continua volent ser una festa participativa i aprofitar l'entorn volcànic de la ciutat com a escenari.

Un any més, artistes visuals i professionals creatius de diferents àmbits acompanyaran els alumnes de les Escoles d'Art de Catalunya i dels centres de la Garrotxa que, amb les seves instal·lacions efímeres, mostraran els espais quotidians amb una nova mirada.

El programa del Lluèrnia estarà format per 15 propostes seleccionades d'entre prop de vuitanta que es van presentar a la convocatòria, juntament amb quinze instal·lacions dels alumnes d'escoles d'art de Catalunya i quinze més encarregades per la direcció artística del festival.

Entre els encàrrecs hi ha l'Hort de la Llum, que podrà tornar-se a fer davant de l'Arxiu Comarcal. L'artista a qui se li ha encarregat el treball és Quim Domene, amb una llarga trajectòria i un dels artistes visuals olotins de més nomenada . Domene treballa diferents disciplines, pintura, collage, fotografia, reprografia, instal·lacions i escultura. En els darrers mesos ha tingut persència mediàtica per haver estat l'autor del polèmic mural La manada, una recreació de La càrrega de Ramon Casas amb rostres de polítics espanyols, que va acabar malmès.

Tampoc hi faltarà la instal·lació conjunta de les escoles de primària, la proposta de PimPamPum Foc! o la programació infantil de Lluèrnia Kids.

El tret de sortida de la nova edició del Lluèrnia serà el Vermut dels Enlluernats el 26 d'octubre. Es tracta d'una reunió oberta a tots els voluntaris i col·laboradors del festival, on els autors de les diverses instal·lacions presenten els seu projectes.

Després de la bona acollida de la Fumarola del Lluèrnia a Sant Joan les Fonts que l'any passat es va fer el dia abans, s'està estudiant fer més rèpliques a altres municipis en col·laboració amb el Consell Comarcal de la Garrotxa.

Ara que ja s'han acabat les obres de remodelació del Firal d'Olot, l'itinerari continuarà ocupant els carrers i places del nucli antic, recuperarà els espais més cèntrics de la ciutat com el Firal, el Firalet i s'apostarà de nou per incloure paisatges naturals. És per això que s'està dissenyant un itinerari que comenci a la base del volcà Montsacopa amb instal·lacions al passeig del Morrot, les grederes de darrere el cementiri i a sobre el camí Montsacopa i carretera de Les Feixes.



Restauració de capelletes

Seguint la línia iniciada fa dos anys amb el mural Llum del col·lectiu Reskate al final del passatge de Sant Antoni, i la restauració de la imatge La Milagrosa a la fàbrica de ganivets, es farà una nova acció permanent al patrimoni cultural. Enguany s'ha decidit restaurar les tradicionals capelletes que hi ha alguns carrers de la ciutat, estretament lligat a la importància de la indústria dels sants. Algunes estan en bon estat però d'altres estan exposades a espoli o fins i tot han desaparegut per la demolició de l'habitatge. La majoria tenen una precària instal·lació elèctrica. Juntament amb la Delegació del Col·legi d'Arquitectes i de l'Ajuntament, el festival vol rehabilitar de «forma discreta» aquest patrimoni amb una actualització personalitzada com podria ser de neteja, pintura i sobretot la il·luminació.