Els espectacles d'experiències en l'entorn natural protagonitzaran el festival Ésdansa

El festival d'arrel tradicional Ésdansa comptarà en la seva 37a edició amb diversos artistes internacionals que aproparan durant la setmana del 19 al 25 d'agost balls tradicionals d'arreu del món a les Preses, la Garrotxa.

De fet, s'hi podran veure la dansa Al-bar'ah d'Oman i Kochari d'Armènia, que són patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la UNESCO.

Aquesta serà una edició en la qual les danses indígenes d'Amèrica del Sud i les cultures més desconegudes d'Orient prendran el protagonisme. Els espectacles experiència ubicats en entorns naturals seran protagonistes d'aquest Ésdansa.

També s'han programat danses d'Armènia, de Guatemala, que aportaran danses amb reminiscències maies, d'Oman, de Tanzània, Corea del Sud i Equador.

L'Ésdansa aposta de nou pel format «experiència» i proposa conèixer cultures d'una manera diferent en entorns naturals escollits expressament per a l'ocasió.

Entre aquest tipus d'espectacle destaquen les danses Al-bar'ah, amb les quals el públic descobrirà la manera de viure dels beduïns i s'endinsarà al desert a través d'una experiència «sensorial» en què l'ús dels sentits prendrà protagonisme.

Tampoc hi faltaran les cultures maia i inca, que, amb els seus balls cerimonials, ompliran de misteri el Clot de l'Infern.

Una de les propostes més sorprenents dins el format experiència serà Espero meravelles, de Mirna Vilassís, Xavi Múrcia i l'Esbart Sant Martí de Barcelona.

També es podran veure propostes com l'espectacle La Resclosa, de Núria Hontecillas i Roger Andorrà, que oferirà un espectacle que parteix de la dansa d'arrel i de la gralla.

Així mateix, en aquesta edició l'Ésdansa posarà el focus en els processos creatius a partir de l'arrel i oferirà espais de residència a companyies i artistes com Roberto Olivan, Laia Santanach (Premi Delfí Colomé) o Miquel Barcelona, els quals hi faran estada, ja sigui tècnica o de creació, i compartiran coneixements i experiències a través de tallers i xerrades.

Un dels espectacles d'estrena serà Socarrel, creat pel coreògraf Roberto Olivan, el ballarí Magí Serra, l'artista electrònic Victor HA i el quartet de veus occitanes Vox Bigerri. Laia Santanach estrenarà Àer, proposta guanyadora de la tercera edició del Premi Delfí Colomé.

NU(e)S, de l'Esbart Maragall de Barcelona, projecte finalista del darrer Premi Delfí Colomé, és també una estrena i planteja a través de la dansa d'arrel la necessitat de mirar al passat per entendre i reflexionar sobre l'impacte dels canvis i el conflicte i la por que generen.



Formació

D'acord amb la vocació de formació, s'oferiran dues propostes. Per una banda, l'Ésdansa't, un campus adreçat a infants, joves i adults que ofereix gairebé 200 hores de formació durant la setmana del festival. A més, el festival incorpora un espai de diàleg que busca lligar els col·loquis amb els espectacles.

Aquest any hi ha hagut un canvi de direcció, tant al Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marbloleny, entitat organitzadora del festival, com al capdavant del festival. Aquestes dues direccions les portava Jordi Fosas, que va agafar al febrer la direcció de la Fira Mediterrània de Manresa. Actualment, la direcció de l'entitat la té Roger Casalprim, i el festival l'ha assumit Núria Feixas.