Mor als 75 anys Rutger Hauer, conegut pel seu paper de replicant a «Blade Runner»

L'actor holandès Rutger Hauer, mundialment conegut pel seu paper de replicant en una de les obres mestres de la ciència-ficció, Blade Runner, del director Ridley Scott, ha mort als 75 anys després d'una breu malaltia. La mort de Hauer es va produir el passat divendres, dia 19 de juliol, a la localitat de Frisian Beetsterzwaag, a la província de Friesland, als Països Baixos, però no es va anunciar fins ahir, després que se celebrés el seu funeral en la més estricta intimitat, segons ha informat la família de l'actor al diari De Telegraaf.

Hauer, a Blade Runner

L'actor holandès va aconseguir el seu màxim prestigi interpretant l'assassí Roy Batty a la pel·lícula Blade Runner (1982) i per al record quedarà la frase «jo he vist coses que vosaltres no creuríeu...», amb la qual arrencava el monòleg final que, sens dubte, és la seqüència més recordada de la pel·lícula de Ridley Scott.

Després d'aparicions en diverses sèries de televisió, el seu salt a la fama es va produir en la dècada dels 80 amb la pel·lícula Falcons de la nit, de Bruce Malmuth, on s'enfrontava a Sylvester Stallone.

Va aconseguir un Globus d'Or el 1988 pel seu paper a Escape from Sobibor, i va ser nominat en 1994 per Fatherland, a més d'aconseguir un Lleó d'Or al Festival de Cinema de Venècia per La llegenda del sant bevedor, entre molts altres premis.

Amb més d'un centenar de pel·lícules a l'esquena, el polifacètic actor va participar també en grans èxits comercials com Lady Halcon, Batman Begins o Sin city.

Més recentment, va treballar a Samson (2018), de Bruce MacDonald, 24 hores per viure (2017), de Brian Smrz, o Valerian i la ciutat dels mil planetes (2017), de Luc Besson. Darrere de la càmera va dirigir també curtmetratges com The Room i Starfish Tango.

El director Guillermo del Toro va ser un dels que van retre homenatge a l'actor holandès quan el va qualificar d'actor «intens, profund, genuí i magnètic que va aportar veritat, poder i bellesa».