La Planeta retrà tribut a Josep Tarrès amb escenes d'«El pessebre gòtic de Girona»

La sala La Planeta de Girona acaba de posar a la venda les entrades per als espectacles de la nova temporada que arrencarà el 20 de setembre, la denominada Proposta de Teatre Independent, que la sala (www.laplaneta.cat) manté de forma consecutiva des de fa 29 anys.

Aquesta tardor s'hi veuran un homenatge al poeta Josep Tarrès, a més d'estrenes de comèdies sobre les relacions afectives, teatre documental que qüestiona la societat capitalista i, sobretot, autoria contemporània, segons ha explicat Pere Puig, responsable de la sala, «amb la dona com a motor i principal subjecte de reflexió».

La XXIX Proposta de Teatre Independent s'obrirà el 20 de setembre amb un espectacle de teatre musical de petit format en homenatge al món de l'havanera: No cal anar a l'Havana, escrit per Marc Artigau, i amb direcció de Joan Maria Segura, a partir d'una idea de l'actriu gironina Cristina Arenas, que també n'és la protagonista, juntament amb Miquel Malirach i Josep Sobrevals.

El mateix cap de setmana, el dissabte 21 de setembre, la Companyia Susanna Barranco presentarà Accions de resistència, de la dramaturga empordanesa Marta Galán Sala.

Marta Galán tornarà a ser present en la programació, en aquest cas com a directora-autora i en el marc el festival Temporada Alta, amb la recuperació del 18 al 20 d'octubre del muntatge de teatre verbatim Els diners, el desig, els drets.

Amb entrada gratuïta, el dissabte 28 de setembre, el Grup Proscenium retrà homenatge al poeta Josep Tarrés i Fontan. La companyia dirigida per Joan Ribas ha escollit algunes de la balades d' El pessebre gòtic de Girona per crear un espectacle de veus i d'imatges que evoquen, al voltant de l'adoració de Jesús, la història, la llegenda, la religiositat i la màgia dels orígens de la ciutat medieval de Girona.

L'endemà, el diumenge 29 de setembre, arribarà a La Planeta un dels darrers èxits de la factoria Flyhard Produccions: la comèdia Ovelles, de Carmen Marfà i Yago Alonso.

El dies 4 i 5 d'octubre es presentarà una obra creada per l'actriu Maria Jover i la directora Andrea Pellejero, Cartografia del cos estrany, que va ser estrenat com a projecte de final de la carrera d'interpretació de Maria Jover a l'Institut del Teatre.

Durant el mateix cap de setmana, en un format més petit, es recuperarà una altra obra del Cicle de Teatre Verbatim estrenada fa dues temporades i que continua de gira, El color de la llum, de Ferran Joanmiquel, interpretada per Jordi Subirà, Mireia Vallès i David Martínez.

Segons ha afegit Pere Puig, també forma part de la programació, però dins del festival Temporada Alta, la nova producció de la sala La Planeta d'aquesta tardor: Els somnàmbuls, del director gironí Llàtzer Garcia, coproduïda amb Punt Produccions Teatrals s.l., que s'estrenarà els dies 11, 12 i 13 d'octubre, interpretada per David Marcé, Laura Pujolàs i Genís Casals.

Un altre espectacle de Flyhard Produccions tancarà el mes, el primer diumenge de les Fires, 27 d'octubre: Els dies mentits, de la dramaturga Marta Aran.

Els mesos de novembre i desembre, La Planeta acollirà dues estrenes. Els dies 2 i 3 de novembre, Carrer de Txernòbil, una obra de teatre documental concebuda i dirigida per Joaquim Armengol a partir del llibre La pregària de Txernòbil, de Svetlana Aleksiévitx. Les veus dels supervivents de la terrible catàstrofe nuclear són un exemple d'amor grandiós i d'una transparència i intensitat commovedores.

Un nou autor gironí

La XXIX Proposta de Teatre Independent es tancara els dies 13, 14 i 15 de desembre amb l'estrena d'un nou autor gironí, Pepe Vaquero, que ha fet equip amb el director Martí Peraferrer i Vayreda per posar en escena Una nit mooolt complicada. Els dos protagonistes d'aquesta comèdia de situacions, «amb moments de ficció que són ben reals i moments de realitat que poden semblar de ficció», es veuen empesos a tenir una relació que no desitjaven.

D'altra banda, la programació de la sala La Planeta també inclourà més endavant, com és habitual, diversos espectacles més dins del festival Temporada Alta, i la XXVII Proposta de Poesia, que oferirà recitals i activitats literàries durant les Fires de Girona, al voltant de l'acte de lliurament del premi Just Manuel Casero de novel·la curta.

D'altra banda, algunes produccions de la sala de teatre independent gironina continuaran de gira i faran estades en sales de Barcelona: el verbatim Mili KK, sobre l'objecció de consciència, es podrà veure a Celrà i Badalona.

A més, el verbatim No m'oblideu mai, que tracta el tema dels suïcidis juvenils, farà temporada i campanya d'instituts a la Sala Beckett (del 10 al 20 d'octubre).

Finalment, el muntatge de l'obra Cúbit, de Josep Maria Miró, coproduït amb la companyia La Ruta 40, es representarà a l'Espai Lliure, del Teatre Lliure de Barcelona, del 13 de novembre a l'1 de desembre.

U