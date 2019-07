Al descobert la façana portuària de la ciutat grega d'Empúries

Enguany el Curs Internacional d'Arqueologia d'Empúries ha celebrat la seva 73a edició. Avui arriba al seu punt final després de tres setmanes en què estudiants de diverses universitats catalanes i d'arreu del món, com d'Itàlia i Alemanya, han participat en les diverses activitats programades al voltant del jaciment arqueològic d'Empúries.

D'aquesta manera, s'han posat al descobert diferents nivells i construccions que remeten a la primera etapa d'ocupació, durant la segona meitat del segle VI aC, a la vegada que s'han documentat altres edificacions que pertanyen a períodes més recents de la ciutat, durant l'etapa hel·lenística i romana. L'excavació d'algunes tombes ha permès igualment completar el coneixement de la reocupació d'aquest sector com a espai funerari durant l'època tardoromana, segles més tard de l'abandonament del nucli urbà.



Façana portuària

Paral·lelament, davant d'aquest mateix barri portuari es va iniciar el rebaix parcial de les sorres que avui omplen l'antiga fondalada del port, fet que ha fet possible recuperar visualment el promontori rocós que, en alguns punts, formava un petit penya-segat obert al mar. Aquesta important actuació es continuarà en futures campanyes amb l'objectiu de deixar finalment al descobert aquesta façana portuària de la ciutat i conèixer l'antic paisatge litoral.

Per segon any consecutiu, les activitats realitzades durant el curs s'han emmarcat en el nou projecte de recerca impulsat des de la seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya, que té com a objectiu l'aprofundiment en el coneixement dels espais portuaris emporitans, des dels orígens del nucli grec i fins a l'etapa tardoromana.

En el marc d'aquest projecte s'han previst diverses actuacions que pretenen insistir en l'estudi de l'espai de l'antic port natural situat entre el nucli de Sant Martí –l'antiga Palaia Polis-, i el recinte urbà de la Neàpolis.

A més dels treballs de prospecció encaminats a la reconstrucció del paleorelleu d'aquesta antiga fondalada i de la façana litoral de la ciutat grega, es preveu també la realització de nous sondejos sedimentològics per tal de poder documentar el procés de rebliment de tot aquest espai.



Evolució de l'urbanisme

Els treballs d'excavació en què enguany han participat els alumnes del Curs d'Arqueologia es van focalitzar sobretot a l'extrem nord del nucli grec de la Neàpolis, amb l'objectiu de documentar l'evolució de l'urbanisme d'aquest sector i la seva connexió amb l'antic port.

Aquest és el segon any consecutiu que el curs d'estiu dedica a treballar aquesta zona del jaciment d'Empúries. En l'anterior edició es va treballar en la superfície de la zona portuària i es va descobrir un mosaic i un pou amb material. Aquest curs d'arqueologia és considerat un dels més prestigiosos en àmbit mundial, raó per la qual hi ha tantes peticions d'universitats.

L'alumnat que té l'oportunitat d'assistir-hi es mostra molt satisfet pels coneixements adquirits sobre el terreny i sobretot també per les activitats complementàries que es duen a terme.

Els alumnes, a més de treballar en l'excavació, també han pogut assistir a diverses conferències al voltant del tema «Ports, navegació i comerç en època antiga» i participar en sessions pràctiques de prospecció geofísica. Per últim, també van col·laborar en la realització de sondatges geològics previstos en el projecte per a la reconstrucció de l'evolució paleoambiental.