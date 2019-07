Excaven a la Dou de la Vall d'en Bas un poblat «excepcional» del bronze

L'última campanya d'excavacions al jaciment La Dou de la Vall d'en Bas ha permès localitzar noves estructures d'un poblat «excepcional» de l'edat de bronze final.

Els treballs, que van començar l'any 2006, s'han centrat en el fossat amb l'objectiu de conèixer per què es va abandonar de forma abrupta i quines funcions tenia. A l'interior, s'hi ha localitzat restes de ceràmica, joies, vasos, una peça de molí, una mandíbula de porc sencera i elements del que podria haver estat l'estructura d'un pont o una plataforma.

Una de les directores del projecte i professora del departament de prehistòria de la UAB, Maria Saña, assegura que «l'excepcionalitat» del jaciment ve donada no només per les seves dimensions sinó també perquè és «el primer lloc on es documenta una estructura d'aquest tipus» i pel que s'hi ha trobat a l'interior. És una «troballa única a Catalunya», diu.

També sospita que el poblat es va abandonar sobtadament per causa d'aguna catàstrofe. «S'hi han localitzat objectes de prestigi que sovint no trobes en un hàbitat domèstic», detalla.

El jaciment es va localitzar l'any 2005 en el marc de les obres per a la construcció de la variant de Sant Esteve d'en Bas i des del 2006 s'hi ha fet fins a onze campanyes d'excavacions arqueològiques, una prospecció aèria i una de geofísica amb una superfície excavada que ronda els 2.000 metres quadrats.

Tot i que les excavacions inicials es van centrar en el neolític (4800-4300 cal. BC), la cronologia del jaciment també abasta el bronze final. Precisament aquesta etapa es va identificar l'any 2009 a través d'una prospeccions geomagnètiques. Aleshores, es va trobar una «anomalia» de grans dimensions situada al bell mig d'un camp de conreu. A partir de l'excavació es va poder verificar que es tractava d'una «macroestructura» que va ser utilitzada com a fossat durant l'ocipació del bronze final.

Enguany els treballs de la campanya s'han centrat en aquest fossat del poblat de l'etapa de bronze. Es tracta d'un fossat de 5 metres d'amplada i 1,80 d'alçada.

Segons Saña, la voluntat era saber els usos d'aquest espai però també perquè es va abandonar de manera abrupta l'espai. Ho saben perquè a l'interior hi han trobat nombroses peces d'aquest període, algunes d'elles trencades per l'impacte d'haver-s'hi llençat i també per la gran quantitat de material localitzat.

Segons Saña, alguns dels materials localitzats permeten determinar que hi havia un poder adquisitiu elevat.

Tant Saña com l'alcalde del municipi, Lluís Amat, esperen que els treballs es puguin continuar desenvolupant i permetin seguir aprofundint en la documentació del poblat.