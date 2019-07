Ferran Joanmiquel porta al teatre el periodisme sensacionalista de guerra

Un país en guerra. Dos pobles enfrontats. La possibilitat que s'estigui perpetrant un genocidi. Un periodista manté una batalla dialèctica amb el general en cap de l'exèrcit regular. El periodista treballa per a un programa sensacionalista de gran audiència, Refugiats, que tracta el conflicte bèl·lic com un concurs televisiu, un espectacle.

El director teatral gironí Ferran Joanmiquel estrena divendres i dissabte (21 h) al teatre del Centre Cívic Sant Narcís Refugiats, obra basada en un text de Sergi Pompermayer i interpretat per la companyia gironina Al Fons a la Dreta, de caràcter amateur i «amb molta empenta», assegura el director.

Cultivador del teatre de temàtica social, Joanmiquel indaga aquí en l'ús pervers que es pot arribar a fer de la comunicació, en aquesta ocasió amb un text que bé podria estar inspirat en el confliecte dels Balcans.

Autor de La filla de Chagall (2016), sobre el retorn a Girona d'una descendent dels jueus expulsats el 1492, o Atocha (2016), al voltant dels atemptats de Madrid, Joanmiquel reflexiona: «Ningú no dubta de la necessitat de donar cobertura mediàtica a qualsevol tragèdia humana. Ara bé, més enllà de l'imprescindible rigor de l'ètica periodística, ens hem de preguntar quina mena de societat som quan la cobertura d'un drama humà es converteix en pa i circ per a les masses, i substituïm la nostra capacitat d'empatia per la contemplació morbosa de la misèria de l'altre».

A Joanmiquel li agrada la interacció del públic i en aquesta ocasió juga amb l'espectador creant una posada en escena gairebé immersiva, tan propera que l'interpel·la directament. L'obra bascula entre moments d'intens realisme dramàtic i escenes amb un component còmic properes a la farsa.

Sergi Pompermayer va debutar com a autor dramàtic l'any 1997 amb Zowie (XXV Premi Ciutat d'Alcoi) estrenada al Teatre Lliure amb direcció de Lluís Homar. També ha escrit El sexe dels objectes (lectura dramatitzada al TNC), i Refugiats (dir. David Plana, TNC).