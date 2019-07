El premi RBA de Novel·la Negra, el més ben dotat, no s'atorga aquest any

El premi RBA de Novel·la Negra, el més ben dotat en el seu gènere del món, no s'atorgarà aquest any, segons ha decidit el seu convocant, la Fundació RBA, que ha cancel·lat així mateix tots els seus actes per «reorientar i redefinir» la seva activitat. Fonts del grup editorial barceloní consultades s'han remès a la carta que la Fundació RBA va enviar fa uns mesos, en la qual anunciava que suspenia temporalment la seva programació. L'acte d'entrega del Premi RBA, que marcava cada mes de setembre l'inici de la temporada editorial barcelonina, estava molt vinculat a la Fundació.