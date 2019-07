Pau Alabajos i The Sey Sisters posen veu al cicle musical de la muntanya de Sant Julià de Ramis

«Passa l'hivern i no aconseguisc esborrar del record alguns dels moments especials que vam viure durant els dos mesos i els vint-i-un dies que varem menjar-nos el món tu i jo», canta el valencià Pau Alabajos a Inventari, la cançó més escoltada a Spotify d'aquest cantautor que aquest diumenge (21 hores) actuarà a l'ermita romànica dels Sants Metges, a la muntanya de Sant Julià de Ramis.

Alabajos ha publicat el disc Ciutat a cau d'orella, que de ben segur sonarà en aquest primer dels dos concerts de l'anomenat Viaveu, cicle d'estiu al Castellum Fractum de Sant Julià de Ramis.

La segona actuació anirà a càrrec del trio de veus negres The Sey Sisters. Aquesta actuació es farà en un escenari a l'aire lliure a la zona de l'anomenat Castellum Fractum, una construció defensiva que va funcionar entre els segles IV i IX, les restes de la qual han quedat museïtzades.

Acompanyades del pianista Albert Bartolomé, The Sey Sisters treballa el virtuosisme polifònic per oferir una reivindicació de la veu i les arrels africanes de les seves cantants. Un grup de gospel format per tres germanes catalanes d'origen ghanès: Edna, Yolanda i Kathy Sey.



Laia Frigolé, a la tardor

D'altra banda, el regidor de Sant Julià de Ramis Pere Pujolràs ha explicat que aquesta tardor hi haurà un nou espectacle musical a la muntanya. En aquesta ocasió serà un concert líric més projecció mapping. La veu la posarà la soprano Laia Frigolé.

«Volem a través de la música que la gent s'acosti al patrimoni de la muntanya», declara Pujolràs, sobre aquest cicle d'estiu que va arrencar l'any 2013.

Pel que fa al D'Or Museu, dedicat a les joies, inaugurat fa uns mesos al cim de la muntanya conjuntament amb un hotel i un restaurant, Pujolràs admet que «són gent molt activa» i «informa que «estan treballant per tenir més exposicions», però admet que «no hem trobat de moment la manera perquè col·laborin.

Finalment, aquest any 2019 se celebra el mil·lenari de l'església dels Sants Metges. Els voltants del temple són objecte d'una nova campanya d'excavacions arqueològiques per part d'un equip de la UdG que hi treballa des de fa anys i que no descarta trobar restes de la construcció pagana d'època romana preexistent a la zona.