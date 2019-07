Capvespres Musicals al Museu de la Mediterrània amb Névoa

Névoa, acompanyada pel guitarrista Vicenç Solsona, obrirà els Capvespres Musicals al Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí aquest dijous, 1 d'agost (20 hores), amb l'espectacle Consciència de classe. Es tracta del segon treball sorgit de la complicitat d'aquest duet, al qual li agrada endinsar-se en la música d'arrel i que en aquesta ocasió promet cançons de gèneres diversos triades per parlar, essencialment, de fraternitat, «una forma de detectar allò que ens uneix als humans i fer-ho créixer».

Els Capvespres Musicals arriben a la seva quarta edició. Amb aquesta proposta, el museu convida tres concerts de petit format a la terrassa de l'equipament, quan la calor baixa i la marinada de les tardes d'agost deixa passar la frescor de la Mediterrània. Enguany arriba amb una proposta innovadora que consisteix en la possibilitat de degustar cadascun dels concerts amb una copa de vi a la mà, un maridatge proposat pel Celler Mas Geli de Pals.

Cançons aspres i de mala petja és el títol de l'espectacle que oferiran dos antics coneguts del món de la música tradicional. Jaume Arnella i Ferran Martínez actuarà el dijous 8 d'agost (20 hores) per oferir un seguit de temes, molts d'ells sorgits de la Garrotxa. Són tonades d'amor, de gresca, algunes de fotetes i d'altres d'esfereïdores. «En totes elles la nostra societat hi queda ben retratada, per bé i per mal», diuen els artistes.

Finalment, un trio que uneix el País Valencià, les Illes i el Principat –terres de procedència de les seves intèrprets– tancarà aquests Capvespres musicals el 14 d'agost (20 hores) amb la presentació del seu primer treball discogràfic, A trenc d'alba.

Selma Bruna, veu i guitarra; Clara Fiol, veu i guitarra, i Sandra Monfort, veu i guitarra, són Marala Trio, i estan disposades a oferir un aplec de composicions pròpies que giren l'ullada cap als cants de la terra. «Una proposta d'arrel, lluminosa i trencadora que respira amb talents femenins», asseguren els organitzadors del Museu torroellenc. Tots els concerts són gratuïts.