Cervera tanca la Càtedra musical Emili Pujol i supera el 90% d'aforament

Cervera va tancar dissabte la 39a edició de la Càtedra de música Emili Pujol, i va superar el 90% d'aforament en els 14 concerts programats en el marc del Festival Internacional i el Vila-Closa. A més, els gairebé 200 alumnes que van participar en el Curs de Música setmanal procedents de diverses ciutats catalanes, de la resta de l'Estat i de països com el Canadà, els Estats Units, Japó o Itàlia van valorar positivament l'experiència acadèmica, segons va confirmar l'organització.

Així, la Càtedra va aconseguir un nou èxit de públic i crítica amb uns concerts dedicats principalment a la música de cambra, tot i que enguany, per primera vegada, també es va obrir a altres registres estilístics com el swing. En el concert de clausura van pujar a l'escenari la Banda del Curs, l'Orquestra Jove i l'Orquestra del Curs, dirigides per Manuel Valdivieso, i van interpretar obres de G. Holst, J. Strauss, C. De Saint-Georges, M. Mussorgski, E. Elgar, F. Mendelssohn i J. Vilaprinyó.

Paral·lelament, la 16a edició de la Fira de Lutiers va retre homenatge al món del contrabaix i va exposar la figura d'Agustí Altimira (1837-1880). El passat dimarts 23 de juliol, es van reunir a Cervera 15 tallers i una vintena d'artesans que, durant tota la jornada, van exposar els seus instruments als centenars de curiosos que van visitar la Fira. El certamen també va programar visites guiades i una taula rodona sobre Els Lutiers a Barcelona en el segle XIX amb Josep Borràs (ponent) i David Puertas (moderador). Un dels grans reclams d'aquesta XVI edició de la Fira va ser poder veure i escoltar el contrabaix Agustí Altimira, d'un gran valor artístic i històric. Aquesta iniciativa es va desenvolupar al llarg d'una setmana amb «total normalitat» i «ni la pluja de divendres i dissabte van aconseguir deslluir l'espectacle musical», va assegurar l'organització.