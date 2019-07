Un gran triplet

Benjamin Appl, baríton

Simon Lepper, piano

Claustre de Sant Pere de Galligants. 25, 26 i 28 de juliol

Festival Nits de Clàssica

El jove baríton Benjamin Appl aconsegueix en tres dies oferir els tres cicles de lieder de Franz Schubert amb una magnífica vocalitat. La veu transparent i lírica d'Appl sorprèn per la seva gran qualitat, encara que no és un timbre innoblidable, però els matisos expressius són de primer nivell.

Té sense cap mena de dubte la capacitat d'emocionar amb unes prestacions cantores que el converteixen en un gran intèrpret. El control de tots els ressorts d'aquest gran univers que és el lieder van fer justícia a La bella molinera, el Viatge d'hivern i El cant del cigne.

Durant els tres recitals va tenir la mateixa concentració en els mil detalls d'aquestes cançons. Va oferir a parts iguals tots els estats d'ànim que transpuen aquestes tres obres des de la tendresa, a l'esperança però també i de forma admirable els estats més tràgics. El registre mig és molt agradable i flueix amb una gran naturalitat però és en els aguts on la veu és més atractiva.

Un dels efectes més interessants és precisament la naturalitat especial amb què interpreta aquestes cançons. No hi ha afectació i tot conté una forta dosi de veritat. A més a més, Appl aconsegueix com pocs transportar-te als paisatges musicals que Schubert va dibuixar amb el seu art inefable i fer reviure els sentiments que més el van obsessionar. La fusió amb el pianista acompanyant va ser total i tots dos han protagonitzat un triplet immillorable.