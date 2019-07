El Terra de Trobadors recordarà la figura del comte Hug V d'Empúries

El Terra de Trobadors de Castelló d'Empúries celebrarà del 6 al 8 de setembre la seva 29ena edició i ho farà rememorant la figura del comte d'Empúries Hug V (1269-1272). El festival ampliarà en un 20% el nombre d'actuacions de petit format i al carrer centrades, principalment, en el comerç i els mercats d'època medieval.

En total, s'han programat unes 200 activitats entre les quals hi haurà teatre, música, circ, dansa o recreacions històriques.

La direcció del festival ha endegat millores que es materialitzaran l'any vinent, 30è aniversari, per ser una «referència» al sud d'Europa. L'alcalde, Salvi Güell, va dir ahir en la presentació que la voluntat és créixer en «qualitat» i no en quantitat, ara que el festival supera els 40.000 visitants, procedents sobretot de Catalunya, també de l'altre costat de la frontera.



Gran sopar inaugural

Entre les nombroses activitats programades hi ha actuacions, tallers, teatre, circ, música o recreacions històriques. L'espectacle inaugural, el gran sopar medieval, la batalla campal del pont vell o el torneig de cavallers són dels actes més demanats.

Amb la voluntat d'evitar al màxim les aglomeracions, aquest any també s'ha optat per ampliar en un 20% el nombre d'actuacions de petit format. Tan és així que, segons el director artístic del certamen Guillem Fernández-Valls, les famílies «fins i tot, s'hauran d'organitzar si volen participar a totes».

De fet, prop de la meitat de les activitats programades seran espectacles de petit format i al carrer que protagonitzaran una vintena de companyies.

Enguany s'obrirà un jardí del convent de Santa Clara que acollirà l'anomenada 'Escola de combat', un espai on s'impartiran tallers gratuïts per a petits i grans on aprendre tècniques de lluita medieval.

La voluntat és potenciar la participació dels visitants i també hi haurà propostes com la «Zona Petits Guerrers» o la «Zona Joves Herois» on s'animarà als participants que hi vagin caracteritzats amb vestits medievals per convertir-se en personatges de la festa.



Mercat medieval

La llotja, la plaça Mossèn Cinto Verdaguer, la de Jaume I i d'altres punts del centre històric tornaran a ser els escenaris del Mercat Medieval, «un dels més importants de Catalunya». Més d'un centenar de parades d'artesans posaran a la venda productes d'època amb el sistema de pagament basat en la moneda medieval comtal d'Empúries.

És «un festival en majúscules» que implica les entitats del poble fins a sumar unes 400 persones, segons els càlculs de l'alcalde.

A la presentació a Girona també hi va participar el vicepresident del Patronat de Turisme, Jaume Sulset, i la regidora de Castelló d'Empúries Xon Hugas.