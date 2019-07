Els arqueòlegs troben quatre dipòsits de producció de vi a la vil·la roma de Sarrià de Ter

La producció de vi en aquest país remunta a temps immemorials. El Laboratori d'Arqueologia i Prehistòria de la UdG ha tret a la llum quatre dipòsits relacionats amb la producció del vi a la vil·la romana del Pla de l'Horta de Sarrià de Ter, que va tenir activitat entre l'any 50 a.C. i el segle IV-V d.C.

L'arqueòloga Ana Costa ha expressat la il·lusió que han sentit els arqueòlegs també al moment de recuperar 17 monedes, «que no són poques», entre elles un as de bronze d'Empúries, mentre que la resta esperen un procés de restauració per ser degudament identificades.

Ana Costa és investigadora del Laboratori d'Arqueologia de la UdG, institució que té la responsabilitat científica del jaciment descobert a Sarrià de Ter a la dècada de 1970.

Costa ha explicat que el més gran dels dipòsits desenterrats mesura 2,5 x 2 metres, i el més petit és inferior a una banyera de les que avui hi ha a les cases.

En els dipòsits, que estan pendents d'estudi per concretar una cronologia precisa, es feia el premsatge del raïm o bé es decantava el most obtingut.



«Villa Perfecta»

La descoberta s'ha fet excavant a la part industrial d'aquest jaciment romà, que té també una part residencial molt notable, com es pot comprovar a l'exposició que la secció gironina del Museu d'Arqueologia de Catalunya li dedica tot l'estiu a la seva seu de Sant Pere de Galligants: De Villa Perfecta. Viure i treballar al Pla de l'Horta en època romana.

La campanya d'excavacions d'aquest any s'ha fet en dues fases. La primera va durar tot el mes de maig i fins al 15 de juny. Va comptar amb estudiants de doctorat d'Història de la UdG.

La segona, durant la primera quinzena de juliol, va donar una oportunitat als estudiants del primer curs del grau d'Història de la UdG de descobrir noves vocacions.

Costa agraeix a l'Ajuntament de Sarrià de Ter i al Servei de Monuments de la Diputació de Girona la col·laboració practicada.