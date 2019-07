La Diputació no aclareix si el conservatori compleix les normatives antiincendis

Professors del Conservatori de Música de Girona han expressat el seu «desànim» després de vint anys de promeses de reforma en l'edifici que no acaben d'arribar i després que les «denúncies» fetes públiques fa uns dies per l'Associació de Pares i Mares d'Alumnes (AMPA) sobre el suposat incompliment de la normativa antiincendis de l'edifici no hagin estat respostes per la Diputació, que és la institució titular de l'equipament.

Assumpta Rodeja, presidenta de l'AMPA, va expressar fa uns dies els seus dubtes sobre el compliment de les normatives de seguretat, inclosa l'antiincendis, en l'edifici de la Casa de Cultura de Girona, seu del Conservatori.

La Diputació va derivar en la directora de l'Organisme Autònom del Conservatori, Lurdes Masdevall, la resposta a les preguntes efectuades per aquest diari sobre els dubtes expressats per l'AMPA, però no s'ha aconseguit cap resposta, tot i insistir.

Preguntada pel tema, la presidenta del Comitè d'Empresa del Conservatori, la professora de piano Rosa Masferrer, ha declarat que no té dubtes sobre «les bones intencions» de la directora de l'Organisme Autònom, però «la realitat és que és una persona que en comptes d'agilitzar les coses, les endarrereix».

«No va a favor ni dels treballadors, ni de la Diputació, ni de la institució. No està facilitant la comunicació entre la institució i la Diputació», ha dit.

L'AMPA del Conservatori creu que l'edifici de la Casa de Cultura on està situat el centre d'ensenyaments musicals no compleix bona part de la normativa de seguretat, tampoc l'antiincendis, i considera que caldria una «reforma integral» de l'equipament, tal com va quedar recollit en un article publicat el passat dia 21 d'aquest mes al Diari de Girona.

De fet, successives reformes de l'edifici han quedat frustrades en les últimes quatre dècades. Segons Assumpta Rodeja, ara queda un edifici històric que és «maquíssim», però «salta a la vista que té problemes per complir les normatives de seguretat». «Nosaltres no som experts però creiem que pot tenir molts incompliments, també els de la normativa antiincendis. De fet, no recordem que mai s'hi hagi fet un simulacre preventiu».

Actualment s'estan fent obres a una ala de la Casa de Cultura per dotar el Conservatori de 4 aules noves per al curs vinent, però alguns dels professors consultats consideren que aquesta és una reforma insuficient.