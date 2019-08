L'Auditori de Girona anuncia el tenor Piotr Beczala i el pianista Nelson Freire

El proper 20 de setembre l'Auditori de Girona donarà el tret de sortida a la temporada de tardor-hivern 2019, una programació formada per un total de 24 concerts d'estils i gèneres musicals molt diversos, conjugant propostes internacionals i nacionals de gran renom amb la creació i la formació local de qualitat.

Un any més, complementarà aquesta programació l'Espai Marfà, un equipament indispensable per a la ciutat a l'hora d'impulsar i projectar el talent local, i que organitzarà més de vint activitats relacionades amb la creació, la formació i la divulgació musical.

En l'àmbit de la música clàssica, aquesta temporada s'oferiran 12 concerts, entre els quals destaquen noms com el del violinista Yury Revich (27 octubre), que als seus vint-i-nou anys ja és un artista polifacètic premiat, amb una gran profunditat, maduresa i creativitat, o el de l'aclamat tenor polonès de fama internacional Piotr Beczala (1 novembre), que visita Girona després d'aconseguir l'èxit a alguns dels teatres d'òpera més importants del món i que ara oferirà una actuació d'obligada assistència per a totes les persones amants de la lírica.

També ressalten els concerts de Nelson Freire (8 novembre), un dels pianistes més extraordinaris del segle XX o de la soprano lírica Mercedes Gancedo, que ha rebut diversos premis tant a la seva Argentina natal com a l'Estat espanyol.



Música moderna

La programació de música moderna comptarà amb un total de 10 actuacions: entre el setembre i el desembre es podran veure a Girona grups de l'escena internacional com Michelle David & The Gospel Sessions (20 setembre), Dom la Nena (15 novembre) o The Campbell Brothers (8 desembre) i artistes nacionals com Els Pets (19 octubre), amb un concert que donarà el tret de sortida de la gira de presentació del seu nou disc, Som, o Ismael Serrano (26 octubre), cantant que farà les delícies dels seus seguidors gironins amb el pas per la ciutat amb motiu de la gira dels seus 20 anys sobre els escenaris.

També hi seran presents noms de l'àmbit local com Xavier Calvet (8 novembre) o PulpoPop (5 desembre) i grups emergents com Rusó Sala (10 novembre), que també presentarà el seu darrer disc, Desirem, enregistrat amb Aleix Tobias i Míriam Encinas, entre altres actuacions.

Més enllà dels grans referents internacionals, gires de grups punters catalans i concerts d'artistes emergents i locals, l'Auditori tornarà a ser l'escenari de propostes infantils. En aquest sentit, s'han programat dos concerts familiars: el del grup 2princesesbarbudes (17 novembre), que estrena el seu nou espectacle La bona vida, i el de Nadales pels més menuts (22 desembre).



L'Espai Marfà

Per la seva banda, l'Espai Marfà oferirà aquesta tardor-hivern un total de vint-i-cinc activitats enfocades al creixement tècnic i artístic dels músics, així com a la divulgació musical. En l'àmbit formatiu, destaquen, d'una banda, el cicle Soc Autor, en què noms propis del panorama musical català i estatal com Ismael Serrano, Marc Parrot o Arnau Tordera explicaran les diverses facetes de l'ofici d'autor; i, d'altra banda, la Jornada d'organització i gestió de festivals, una trobada impulsada conjuntament amb Xàfec - Xarxa de festivals musicals de Catalunya, que permetrà debatre sobre els principals reptes del sector.

A més d'aquestes activitats, l'Espai Marfà seguirà apostant per donar suport a la creació artística amb dues propostes: una residència internacional a càrrec del baterista banyolí Ramon Prats i l'inici d'una nova edició del programa d'acompanyament artístic amb les bandes Criatures (música d'arrel), Milenrama (hardcore) i Gaspar (neo soul).

Com en cada temporada es continua el treball en col·laboració entre el sector públic i privat, i alguns dels concerts de la programació són possibles gràcies a la col·laboració de les institucions, empreses i entitats culturals que comparteixen i intervenen en la vida musical de la ciutat.

La programació artística de l'Auditori s'ha treballat conjuntament amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i la Fundació Metalquimia, Orquestra de Girona, Cor Geriona, l'associació Messies Participatiu i el Ballet de Barcelona. En el cas de l'Espai Marfà, la seva programació és possible gràcies a la implicació de la Casa de la Música del Gironès i d'EUMES-Escola de música avançada i so; la col·laboració de la Fundació SGAE, FORCAT-Foment de la Rumba Catalana i La Tornada. Les entrades es van posar ahir a la venda.