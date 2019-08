La Bisbal clou aquest cap de setmana l'homenatge al local La Tabacalera

L'homenatge al mític local La Tabacalera de la Bisbal d'Empordà es clourà aquest cap de setmana amb un seguit d'activitats que arrenquen aquest vespre, a les 8, al Castell Palau de la Bisbal, amb una xerrada amb la presència de persones implicades: Àngel Figa, Albert Vancells i Pere Maruny. El projecte La Tabacalera 1988-1995: resistència cultural a la Bisbal d'Empordà, tal com es va batejar, ha inclòs una exposició dedicada a La Tabacalera al Castell Palau on, fins demà dissabte s'hi poden veure cartells, fotografies, fanzins i d'altres objectes relacionats amb el local social, del qual enguany s'han complert 31 anys des que va obrir les seves portes.

La commemoració de l'aniversari de l'espai cultural del municipi baix-empordanès culminarà aquest diumenge, a partir de 2/4 de 8 de la tarda, amb una cercavila popular a càrrec de La Tabacalera Street Band: una carrossa equipada per a concerts anirà acollint actuacions improvisades de músics de la Bisbal i rodalies. La sortida serà des de La Tabacalera.

Els actes per recordar La Tabacalera van arrencar el passat 22 de juny amb un concert que va reunir sobre l'escenari quatre dels grups més importants que van sortir del local autogestionat durant els seus vuit anys de vida. Komando Moriles, Club Moriarty, La Família Manson i Miok's van ser els encarregats de transportar la plaça del Castell de la Bisbal a l'època en què grups com ara els novaiorquesos The Toasters, els britànics Bad Manners i Red Alert, els asturians Doctor Explosion, els alemanys The Busters o els bascos la Polla Records, que feien una parada durant les seves gires al petit local regentat per l'associació juvenil La Lluna Negra, i situaven la Bisbal d'Empordà com un dels motors de la cultura alternativa de la demarcació de Girona.



Un refugi alternatiu

El 1988, un grup de joves veïns de la Bisbal d'Empordà agafava les regnes d'un antic magatzem de tabac del municipi, després que l'Ajuntament els el cedís per realitzar-hi activitats culturals. El consistori municipal s'ocupava de pagar el lloguer, però la gestió del local anava a càrrec de l'associació La Lluna Negra.

Si bé primer s'hi organitzaven sobretot activitats dirigides als joves del poble, ben aviat el local va començar a destacar pels concerts que s'hi organitzaven els caps de setmana, i que aplegaven gent vinguda d'arreu de la comarca del Baix Empordà i, amb el temps, també de tota la província de Girona. La qualitat de la programació, centrada especialment en la música alternativa de finals de la dècada dels vuitanta i de principis dels noranta, especialment amb formacions de ska -un gènere que es trobava encara gaudint de l'onada expansiva viscuda al Regne Unit a finals dels setanta amb la 2Tone- va convertir ben aviat La Tabacalera en tot un referent per a molts gironins que no se sentien del tot identificats amb el rock català, que en aquells anys començava a despuntar.

La Tabacalera va restar oberta així entre el 1988 i el 1995, i va deixar una gran empremta al municipi en forma d'escena musical. A més de Komando Moriles o La Família Manson, el local també va acollir els primers passos de músics avui reconeguts com Miquel Abras, Jaume Pla (Mazoni) o Carlos Sanjosé (Sanjosex), entre d'altres.