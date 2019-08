El Grec tanca la seva edició de 2019 havent rebut més de 137.000 espectadors

El Festival Grec 2019 acomiadava dimecres, amb la doble funció d'aniversari de la companyia Parking Shakespeare al Teatre Grec, una edició que ha sumat més de 137.000 espectadors, comptant els espectacles ordinaris i la programació paral·lela. Això és, 20.000 assistents més que l'any passat, un 75% d'assistència mitjana i el mateix 90% registrat el 2018 als espectacles del Grec Montjuïc. L'increment de públic s'explica, en part, per l'ampliació de les funcions al Teatre Grec, del nombre total d'espectacles -11 més que en l'última edició- i la incorporació de nous espais com el Palau de la Música o el MNAC. El director, Cesc Casadesús, es va mostrar ahir satisfet amb una edició «brillant», però va apuntar cap a una propera edició «més íntima» del festival on prevalgui «l'impacte emocional» i que tindrà Amèrica Llatina com a destaca protagonista.