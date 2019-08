La gala dels XII Premis Gaudí se celebrarà el 19 de gener

L'Acadèmia del Cinema Català celebrarà la gala dels XII Premis Gaudí el diumenge 19 de gener de 2020 al Centre de Convencions Internacional de Barcelona, que ja la va acollir els anys 2016, 2017 i 2018. «L'avançament en la data dels Oscars ha afectat el calendari de tots els guardons de les cinematografies europees, i nosaltres hem mantingut la nostra cita una setmana abans que els Goya de l'Acadèmia espanyola», explica la directora de l'Acadèmia del Cinema Català, Laia Àubia. Els Premis Oscar s'avançaran el 2020 fins al 9 de febrer i els Premis Goya, que se celebraran a Màlaga, es mouen al 25 de gener. Aquest avançament ha afectat al calendari de tots els guardons cinematogràfics d'Europa.

Les inscripcions d'aquesta edició estan obertes fins a l'1 d'octubre i hi poden participar les produccions que compleixin els requisits establerts en les bases de l'Acadèmia i que s'hagin estrenat o emès entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019 a Catalunya. Els nominats es donaran a conèixer a principis de desembre, en una lectura pública.

D'altra banda, l'Acadèmia està ultimant aquests dies un estudi sobre l'exhibició cinematogràfica i l'accés del públic al cinema català, que presentarà al setembre. L'informe, encarregat per la Diputació de Barcelona, ha estat elaborat per l'investigador Francesc Vilallonga, de la Blanquerna - Universitat Ramon Llull. Preocupada per les dificultats d'accés del públic al cinema català, l'Acadèmia va posar en marxa l'any 2016 el Cicle Gaudí. Tres anys després, la presidenta de la institució, Isona Passola, valora així el seu impacte: «Vam endegar un circuit estable per fer arribar el cinema català al conjunt del país, una iniciativa que compensa les evidents mancances territorials que té Catalunya quan parlem de l'accés del públic al cinema de producció catalana. Avui podem dir que arribem a una setantena de sales a tot el país».