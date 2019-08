«Killsquad», un videojoc català de rècord

El nou videojoc de l'empresa catalana Novarama, Killsquad, està batent rècords de venda en la seva primera setmana al mercat i ja ha col·locat 65.000 unitats. Una xifra que ha superat les expectatives dels seus creadors i que l'ha situat en el podi dels tres videojocs més venuts a nivell mundial en aquest període, per sobre de noms consolidats com GTA o Playerunkonwn's Battlegrounds. Killsquad és un joc d'acció i cooperació en un món de ciència-ficció ple de criatures a mig camí entre aliens i dimonis. Amb seu a Barcelona Novorama va néixer el 2003 i després d'una curta etapa com a desenvolupadora independent va signar un acord d'exclusivitat amb Sony per a idear i crear jocs per a consoles de la família PlayStation.

En la seva primera setmana al mercat, Killsquad ha trencat totes les previsions de negoci dels seus creadors. El joc va vendre 14.000 unitats el primer dia, 4.000 més de les projectades, i en una setmana ha arribat a les 65.000 unitats, superant amb escreix el càlcul de 35.000 unitats fets per l'empresa en les seves previsions. I això que el joc encara es troba en fase de llançament Early Access, cosa que significa que els compradors l'han adquirit quan encara no ha acabat el seu desenvolupament.

El ritme de vendes del revolucionari videojoc ha estat tan alt que Novarama preveu que en un any pot arribar a vendre'n unes 500.000 còpies en PC.