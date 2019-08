Girona publica fotografies noves de Salvador Dalí, Josep Pla i Xavier Cugat

L'Ajuntament de Girona ha publicat noves fotografies de diversos personatges de l'escena cultural catalana com ara Salvador Dalí, Josep Pla, Xavier Cugat, Montserrat Caballé o Joan Manel Serrat. Totes elles s'han publicat en el web del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) després de la digitalització de 18.000 peces que formen part de l'arxiu Narcís Sans. Es tracta d'imatges diverses en què es pot veure a Dalí inaugurant una exposició de joies al seu museu o a Josep Pla esperant l'arribada del VI Ral·li Costa Brava al Club Nàutic de Palamós. Dins de l'arxiu també destaca un important reportatge fotogràfic que mostra els canvis urbanístics a la ciutat de Girona, com ara la construcció del Pont de la Barca el 1966 o l'enderrocament de l'antiga estació de trens de Girona el 1974.

L'Ajuntament de Girona ha penjat a la xarxa noves fotografies de Salvador Dalí, Josep Pla, Joan Manel Serrat, Xavier Cugat o Montserrat Caballé, entre d'altres personatges destacats dins del món cultural català. Es poden consultar a través del web del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI), després que aquest hagi digitalitzat unes 18.000 fotografies que formen part de l'extens arxiu de Narcís Sans.

En les noves imatges publicades, es pot veure Salvador Dalí inaugurant una exposició de joies al seu museu de Figueres o a l'artista inaugurant l'Escola Salvador Dalí. També hi ha fotografies de l'empordanès acompanyant l'exministre d'Habitatge Vicente Morales en una visita a la Fontana d'Or de Girona o la recepció del Comitè del Congrés de la Societat Espanyola de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia a la casa de Port lligat (Alt Empordà). Amb aquestes noves instantànies de Dalí, el CRDI ja compta amb 1.200 fotografies digitalitzades de l'artista.

Per altra banda, es poden veure imatges del músic Xavier Cugat fent el vermut en una terrassa d'un bar de Platja d'Aro (Baix Empordà) o a Joan Manel Serrat en una actuació a la discoteca Night Club de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà). També hi ha una fotografia de Josep Pla esperant l'arribada del VI Ral·li Costa Brava al Club Nàutic de Palamós (Baix Empordà) i una altra amb Montserrat Caballé, juntament amb Bernabé Martí i el pianista Miquel Zanetti, al monestir de Santa Maria de Ripoll.

A banda de les fotografies de personalitats, les imatges digitalitzades també compten amb fotografies que formen un reportatge sobre els canvis urbanístics a la ciutat de Girona. D'aquesta manera, es pot veure la construcció del pont de la Barca el 1966 i la font del Rei el 1972. També hi ha fotografies de l'exposició de les maquetes del Pla Parcial Centre Comercial, que va donar lloc als dos edificis coneguts popularment com el 'bolet'.

El reportatge urbanístic inclou diverses instantànies de les obres d'enderrocament de l'antiga estació de tren de Girona l'any 1974 situada a la plaça del Carril, l'actual plaça del Poeta Marquina. Aquests treballs es van fer mesos després que s'inaugurés la nova estació i el viaducte que travessa la ciutat a cinc metres d'alçada.

La donació per part de la família del fons fotogràfic i audiovisual de Narcís Sans es va fer entre 1995 i 2008. Està format per més de 600.000 fotografies, 650 rotlles de pel·lícula cinematogràfica i 1.340 cintes de vídeo, i constitueix un dels fons més voluminosos del CRDI, que compte amb una col·lecció que supera els 3 milions de fotografies. El procés de digitalització d'aquestes fotografies es fa de forma selectiva. Partint de reportatges en negatiu, es fa una selecció d'imatges per tal de respectar la narrativa del reportatge i es valora, alhora, la qualitat de cada fotografia digitalitzada.