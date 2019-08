L'Escola d'estiu Walter Benjamin commemora 80 anys de la Retirada

La nova edició de l'Escola d'Estiu Walter Benjamin de Portbou tindrà lloc del 27 al 29 de setembre. Enguany es commemoren els 80 anys de la Retirada i de l'exili de 300.000 persones que van travessar les muntanyes dels Pirineus al final de la Guerra Civil el 1939.

La quarta edició de l'Escola d'estiu, organitzada per la Fundació Angelus Novus i l'Associació Passatges de Cultura Contemporània, pren el títol del llibre La frontera salvaje, de Fernando Hernández Sánchez, que el presentarà al Centre Cívic Ca l'Herrero el dissabte 28 de setembre a les 10 del matí. El llibre parla de la situació de la frontera dels Pirineus al final de la Segona Guerra Mundial. Fernando Hernández Sánchez és historiador especialitzat en la Guerra Civil Espanyola i és professor a la Universitat Autònoma de Madrid.

Com a novetats per a aquesta edició, s'incorpora un acord amb la Fàbrica de creació La Escocesa de Barcelona, que treballen l'artista com a activador crític de la Història. Precisament, els residents de La Escocesa inauguraran, el dissabte 28 a les 8 del vespre, l'exposició Paisatges desitjats, fruit de la seva residència a Portbou. L'exposició tindrà lloc a la sala de duanes de l'Estació Internacional de Portbou. L'altra novetat és l'acord amb el Festival de Fotografia Fotolimo, amb un debat sobre Walter Benjamin i la fotografia, també el dissabte, amb Manolo Laguillo, fotògraf i especialista de Walter Benjamin, i els fotògrafs del Festival Fotolimo. El diumenge a les 10, es farà la presentació dels resultats de Salvoconducto, taller participatiu de fotografia, realitzat al voltant de la frontera de Portbou, que està dins el marc del festival Fotolimo 2019, amb la direcció de Julián Barón.

A l'escola també hi participarà Cari Oriol, filòloga en Romàniques i catedràtica, que parlarà sobre Alfred Döblin, metge i escriptor jueu que va passar per Portbou fugint del nazisme, en la conferència que inaugurarà el seminari. La mateixa filòloga ha dirigit una dramatització de la vida de Charlotte Salomon, morta al camp de concentració d'Auschwitz als 26 anys, que es representarà a les 7 de la tarda al mateix Centre Cívic.

El director de l'Escola de Belles Arts de Bordeus fins al 2017, Jean Calens, mantindrà un diàleg amb Ignasi Solé Sugrañes, de família exiliada i presentarà el seu llibre Au-edià de l'Albera, amb fragments de textos de Walter Benjamin, el divendres 27 a les 5 de la tarda. També hi haurà conferències d'Anne Roche, Madeleine Claus, doctora en literatura alemanya establerta al Rosselló des de fa 30 anys; i Maria Maïllat, que analitzarà fotografies a la llum de Walter Benjamin.

El diumenge, per tancar la jornada, se celebren un seguit d'actes commemoratius. A les 11, a la Casa Walter Benjamin, tindrà lloc la presentació del llibre de Maria Maïllat Walter Benjamin-Bertolt Brecht. Trobada a Portbou. Per últim, al Cementiri de Portbou es farà un acte commemoratiu en memòria de Walter Benjamin i la celebració de la Declaració de Bé Cultural d'Interès Nacional del Memorial Passatges. Hi intervindran el poeta Carles Duarte i autoritats. Hi haurà una lectura de poemes de Hannah Arendt, Maria Zambrano i Walter Benjamin sota la direcció de Cari Oriol.