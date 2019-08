Girona digitalitza 18.000 fotografies més

Salvador Dalí, Josep Pla, Xavier Cugat, Joan Capri, Joan Manel Serrat o Montserrat Caballé. Aquestes són algunes de les personalitats de l'escena cultural catalana que apareixen en l'última publicació de fotografies que ha donat a conèixer l'Ajuntament de Girona a través del el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI). Les imatges formen part d'un conjunt de 18.000 noves fotografies que el servei municipal ha publicat al seu catàleg en línia a partir de la digitalització progressiva de l'arxiu Narcís Sans.

Amb les noves imatges de Salvador Dalí, que se sumen a les publicades anteriorment, el CRDI arriba a les 1.200 fotografies digitalitzades sobre el personatge. En aquesta ocasió s'han trobat reportatges de la visita de periodistes alemanys al Museu Dalí; de la visita de l'exministre d'Habitatge, Vicente Mortes, a la Fontana d'Or amb la presència del pintor; de la inauguració de l'Escola Salvador Dalí; de l'acte inaugural de l'exposició de joies creades per Salvador Dalí al Museu de l'artista, o de la recepció del Comitè del Congrés de la Societat Espanyola de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (SECOT) a la casa de Portlligat.

A l'escriptor Josep Pla se'l veu esperant l'arribada del VI Ral·li Costa Brava al Club Nàutic de Palamós, mentre que el músic Xavier Cugat apareix en una terrassa d'un bar de Platja d'Aro fent el vermut amb el propietari de la discoteca Flamingo. A Joan Capri se'l reconeix a la gala en benefici del nou hospital a l'hotel Roger de Flor de Lloret de Mar. A Joan Manuel Serrat, en una actuació a la discoteca Night Club de Sant Feliu de Guíxols i també gaudint del temps lliure a la discoteca Palladium de Platja d'Aro, i a Montserrat Caballé, juntament amb Bernabé Martí i el pianista Miquel Zanetti, al monestir de Santa Maria de Ripoll.

A més de les imatges d'aquestes personalitats, és destacable també la publicació d'un seguit de reportatges d'interès urbanístic per a la ciutat de Girona. És el cas de les fotografies sobre la construcció del pont de la Barca l'any 1966 i del pont de la Font del Rei, el 1972. L'any següent es va col·locar la primera pedra de les instal·lacions del GEiEG a Sant Narcís, que també apareix documentada, igual que la presentació, el 1974 a les sales d'exposició municipals, de la maqueta del Pla Parcial Centre Comercial, conegut com el Pla Perpinyà, i que donaria com a resultats els dos edificis del «bolet». Els reportatges urbanístics tanquen amb el de les obres d'enderrocament de l'antiga estació de la RENFE l'any 1974 situada a la plaça del Carril, l'actual plaça del Poeta Marquina.

En l'àmbit social és destacable el comiat del bisbe Narcís Jubany el 1973, que seria substituït pel bisbe Jaume Camprodon, després de gairebé 10 anys al càrrec.

La donació per part de la família del fons fotogràfic i audiovisual de Narcís Sans es va fer entre 1995 i 2008. Està format per més de 600.000 fotografies, 650 rotlles de pel·lícula cinematogràfica i 1.340 cintes de vídeo, i constitueix un dels fons més voluminosos del CRDI, que compte amb una col·lecció que supera els 3 milions de fotografies.