La Principal de la Bisbal i Els Montgrins obren avui el festival Amb So de Cobla

La tercera edició del festival Amb So de Cobla de Palamós donarà el tret de sortida aquesta nit, a partir de les 22 h a l'Arbreda Municipal, amb el 19è Memorial Ricard Viladesau. El concert, l'únic de pagament de tot el festival, comptarà amb la participació de les cobles La Principal de la Bisbal i Els Montgrins i és una iniciativa que organitza anualment l'Agrupació Sardanista Costa Brava. Aquest Memorial s'ha convertit en un dels concerts més concorreguts i rellevants de l'any en temàtica sardanista.

La cita, que se celebrarà fins el pròxim diumenge 11, continua amb l'objectiu de refermar el seu compromís amb la producció destinada a divulgar el so de la cobla per situar-la en un lloc central de la creació contemporània. La tercera edició del festival posa en valor el fet que la cobla té capacitat d'atracció d'un públic divers sempre que sigui capaç d'articular produccions singulars i de qualitat que mostrin perspectives noves, més enllà de la formació «clàssica» d'onze músics.

Demà dijous, l'activitat del festival començarà acollint, a les 8 del vespre a l'escenari fix situat al passeig del mar de Palamós, el concert de caràcter extraordinari que festeja el 90è aniversari de la cobla La Principal del Llobregat, titulat Som. La proposta, de tall clàssic, preludia la primera de les estrenes del festival, a les 11 de la nit i al parc del Convent dels Agustins, amb la banda Llibert Fortuny Electro Cobla Sound.

Aquesta producció, encàrrec del festival, convida un dels músics de jazz més destacats i reconeguts del país, el saxofonista Llibert Fortuny, i s'inspira en la seva mítica banda que va revolucionar el panorama del jazz català a principis d'aquest mil·lenni. El seu estil, que mescla jazz tradicional amb elements de l'electrònica, és fruit d'un talent innegable però també d'una dedicació plena i unes ganes d'innovar i renovar el panorama jazzístic actual.

Divendres, a les 8 del vespre i de nou al parc del Convent dels Agustins, arribarà la tercera producció del NewCat, The New Catalan Ensemble, la formació que sota l'alè del també pianista i compositor Joan Díaz ha mesclat el so de la cobla en propostes de fusió entre àmbits -amb Andrea Motis en el seu primer projecte o amb Gemma Humet i Manu Sabaté en la seva producció més ètnica. En aquest cas, NewCat presenta, ampliat per a l'ocasió amb instruments com el flabiol (Xavi Torrent), el fiscorn (Eduard Prats) o la tenora (en col·laboració amb Adrià Bauzó, codirector d'Amb So de Cobla), el seu macroprojecte a partir del poemari homòleg de Josep Carner i amb les veus solistes de Carles Belda (veu i acordió) i Gemma Abrié (veu i contrabaix).



Obeses, en clau de cobla

Dissabte arribarà la producció més trencadora del festival d'enguany, la proposta que protagonitza el grup Obeses juntament amb la cobla Berga Jove. Serà a les 11 de la nit al passeig del mar, i compta amb el quartet de música moderna que lidera el cantant Arnau Tordera, la cobla Berga Jove i un cor que suma forces per presentar un projecte revolucionari. Al llarg d'un concert d'hora i mitja de durada, les peces més importants de la discografia dels osonencs apareixeran presentades amb un nou i sorprenent arranjament, que signa el propi Tordera i que sumarà els timbres característics de la cobla al món tímbric de la banda.

El mateix dissabte, a les 10 de la nit, arriba una proposta de caràcter itinerant que és també una de les produccions pròpies del festival. La Cobla Tropic s'alia amb Cobosmika per oferir una «fanfara inusual» amb so de cobla formada per un total de 8 músics.

Per últim, diumenge tindrà lloc la proposta que atorga a la dansa tradicional tot el protagonisme. A les 8 del vespre i al passeig del mar es podrà veure l'espectacle protagonitzat per Dolç Infern, la colla gran del Grup Sardanista Montserrat de Lleida, i la cobla Mil·lenària «Fidelíssima Vila de Perpinyà».