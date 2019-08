Interès renovat. L'obra de Bertrana torna a les llibreries

L'obra d'Aurora Bertrana ha tornat des de fa uns anys a les llibreries catalanes amb diverses reedicions. A més de la que sortirà el pròxim mes de setembre, el 2017 Club Editor també va llançar Tres Soldats. Aquell mateix any, el segell Ela Geminada editava l'obra de narrativa juvenil L'illa perduda, coescrita amb el seu pare, Prudenci Bertrana. També el 2017, coincidint amb la commemoració de l'Any Bertrana, l'editorial Rata va reeditar Paradisos oceànics, una de les obres més emblemàtiques de l'escriptora gironina. Precisament sobre aquesta novel·la, el passat mes de juliol se'n va estrenar una versió teatral en el marc del festival Grec de Barcelona. La peça, protagonitzada per Mercè Arànega i Paula Blanco, du a escena les cròniques viatgeres de Bertrana per diverses de les illes de la Polinèsia francesa. A més, el passat mes de febrer l'editorial Males Herbes va publicar la versió íntegra de La ciutat dels joves.